وزيرة الثقافة تشهد الليلة الأخيرة من العرض المسرحي «أفراح القبة»

حضرت إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الليلة الأخيرة للعرض المسرحي أفراح القبة، بالمسرح العائم في المنيل، وأثنت على العرض وأداء الممثلين جميعا.

ياسمين وافي تودع أفراح القبة

وكانت ياسمين وافي ابنة الفنان الراحل ممدوح وافي وإحدى بطلات العرض، كتبت على الفيس بوك صباح اليوم: «هتوحشيني ومديونالك ويا ريت ماكونش قصرت في حقك ووصلت حكايتك بصدق زي ما صدقتها وبنتها معاكي لحظة بلحظة لحد ما شوفتها من عنيكي، ووجعي كان جسر قربني ليكي لحد ما وصلتلك وسيبت إيدي وسيبتك أنتي تبوحي.. آخر ظهور لزبيدة.. آخر فرح لأفراح القبة النهاردة الأحد في المنيل على المسرح العايم».

أفراح القبة من المسرحيات التي حققت نجاحا كبيرا منذ الليلة الأولى لعرضها، ما جعلها تعرض أكثر من موسم على خشبة المسرح العايم.

أبطال مسرحية أفراح القبة

والمسرحية يشارك في بطولتها كل من عبد المنعم رياض، ياسمين وافي، سمر علام، حمزة رأفت، علاء جنيدي، أحمد عباس، مينا نادر، هدير طارق، حسام علاء، مارتينا رووف، عبير الطوخي، فاطمة عادل، جيهان أنور، محمد تامر، جورج أشرف، هايدي عبد الخالق، والعرض من تصميم أزياء عبير بدراوي، موسيقى وألحان أحمد نبيل، تصميم حركي مناضل عنتر، تصميم إضاءة وديكور عمرو الأشرف، إخراج يوسف المنصور.

والمسرحية مأخوذة من رواية أفراح القبة للكاتب الكبير نجيب محفوظ وسبق وقدمت في الدراما عام 2016، وقام ببطولتها منى زكي، جمال سليمان، إياد نصار، صابرين، صبا مبارك، صبري فواز، دينا الشربيني، رانيا يوسف، أحمد السعدني، سوسن بدر، سلوى عثمان.