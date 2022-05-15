خبير اقتصادي دولي: رفع سعر الفائدة لن يحل مشكلة التضخم في مصر

قال الدكتور نبيل زكي، أستاذ الاقتصاد الدولي بمعهد نيويورك للعلوم المالية، إن العالم حاليًا يمر بأسوأ حالاته وظروف استثنائية غير مسبوقة بكل المعايير، لافتًا إلى أن محافظ الفيدرالي الأمريكي عندما رفع سعر الفائدة مؤخرًا كانت حيثيات القرار أن هناك تبعات للحرب الأوكرانية غير معلومة، موضحًا أن هناك حالة من اللا يقين حول موعد انتهاء الحرب الأوكرانية، وقد تتحول لاستخدام السلاح النووي ولو عن طريق الخطأ، معتبرًا أن الحرب الأوكرانية هي حرب عالمية بالوكالة، فأمريكا تحارب روسيا حت آخر جندي أوكراني.

اقتصاديات العالم تدفع ثمن الحرب الأوكرانية

وأضاف «زكي»، خلال حواره مع برنامج «المشهد»، تقديم الإعلامي نشأت الديهي ، المذاع عبر فضائية «ten»، اليوم الأحد، أن اقتصاديات العالم تدفع ثمن الحرب الأوكرانية، والعالم يشهد ركودا تضخميا وأزمة كساد اقتصادي، ويتعرض لمخاطر الانكماش وتباطؤ النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن أكبر المتضررين من الحرب ألمانيا ومصر، لأن صافي استيرادنا من البترول 100 مليار برميل سنويًا، ونستورد 100% من العدس، ونستورد 65% من الفول، فضلًا عن التضخم والمشكلات في سلاسل التوريد، مؤكدًا أن مصر تعتبر جزء من العالم، كما أن رفع سعر الفائدة لن يكون حلا لمشكلة التضخم في مصر.

تباطؤ في الاقتصاد الرسمي في مصر مع زيادة التضخم

وأشار أستاذ الاقتصاد الدولي بمعهد نيويورك للعلوم المالية، إلى أن هناك تباطؤ في الاقتصاد الرسمي في مصر مع زيادة التضخم، كما أن الاقتصاد غير الرسمي لا يدفع ضرائب، مشددًا على أن رفع سعر الفائدة لن يكون حلا لمشكلة التضخم في مصر وإنما سيكون بمثابة خنق للسوق ويؤدي لزيادة سعر الإقراض وزيادة تكلفة الودائع، وإنما الحل في عدم التقشف وفي دخول الدولة بالإنفاق الحكومي.