اجتماع طارئ لمجلس الأمن لمناقشة تطورات الأزمة الأوكرانية الروسية

عرضت فضائية «إكتسرا نيوز» في خبر عاجل منذ قليل، انعقاد جلسة لمجلس الأمن الدولي، لبحث الأوضاع في أوكرانيا.

وقال أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وفقا لـ«إكسترا نيوز»، إن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، تعتبر انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة، ويجب أن تتوقف فورا، مؤكدا أنه يجب فتح ممرات إنسانية فعالة للسماح لوصول المدنين الأوكرانين لأماكن أمنة.