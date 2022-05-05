اجتماع طارئ لمجلس الأمن لمناقشة تطورات الأزمة الأوكرانية الروسية
غوتيريش: العمليات الروسية بأوكرانيا انتهاك لميثاق الأمم المتحدة
كتب:
محمد أيمن سالم
09:27 م | الخميس 05 مايو 2022
مجلس الأمن
عرضت فضائية «إكتسرا نيوز» في خبر عاجل منذ قليل، انعقاد جلسة لمجلس الأمن الدولي، لبحث الأوضاع في أوكرانيا.
وقال أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وفقا لـ«إكسترا نيوز»، إن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، تعتبر انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة، ويجب أن تتوقف فورا، مؤكدا أنه يجب فتح ممرات إنسانية فعالة للسماح لوصول المدنين الأوكرانين لأماكن أمنة.