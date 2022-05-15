خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية: 5 مسارات رئيسية

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي عالمي عقده اليوم، خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، التي تقوم على 5 مسارات رئيسية ذات أولوية.

خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية

تشتمل خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، التي ستعمل عليها في المرحلة المقبلة، حسبما ذكر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر اليوم، كلاً من:

1- تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

2- توطين الصناعات المحلية، مع توسيع القاعدة الإنتاجية.

3- الإعلان عن خطة واضحة ملزمة؛ لخفض الدين العام، وعجز الموازنة.

4- تنشيط البورصة المصرية.

5- الحماية الاجتماعية، وضمان توفير السلع الأساسية.

ذكر رئيس مجلس الوزراء، أن مصر دخلت أزمة فيروس كورونا المستجد وهي في مركز قوى، على نحو استثنائي، وهذا ما خفف عنها حدة الصدمة الأولى لها، عبر تحقيق معدلات نمو إيجابية تتجاوز 6%.

وقال إن مصر كانت من بين دول العالم التي تبنت أكبر عدد من التدابير المالية للتصدي إلى تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» خلال عام 2020.

الدولة تبنى على سجل حافل من الإصلاح الاقتصادي لتحقيق النمو

شدد مدبولي على أن الدولة تعمل لتحقيق معدلات نمو إيجابية رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، عبر العمل على الخمس مسارات رئيسية أنفة الذكر، موضحاً خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية تتضمن العمل على البناء على سجل حافل من الإصلاح الاقتصادي، وتعمل على تحقيق السياسات الكفيلة للمحافظة على معدلات النمو الاقتصادي.

وأوضح أن المؤشرات التي تحققت عقب تلاشي حدة أزمة كورونا، كانت قوية وإيجابية تعكس حجم مرونة الاقتصاد المصري، مع تنامي الطاقات التصديرية، عبر تحقيق أعلى قيمة للصادرات المصرية في تاريخها، من بينها زيادة نسبة صادرات الغاز الطبيعي عام 2021 بنسبة 550%، بمعدل نمو في قيمة الصادرات خلال الفترة من 2016 حتى 2021 قدره 80%.