حظك اليوم برج القوس الاثنين 16-5-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج القوس لديه شخصية مرحة بشكل كبير، يحرص دائما على إضفاء روح الدعابة على حديثه مع الآخرين، كما أنه لا يحب الروتين على الإطلاق، ويحب السفر والتنقل من مكان لمكان آخر، كما أنه يحمل في داخله قلب طفل صغير ويحب الآخرين بشكل كبير، كما أنه قادر على إنجاز جميع المهام المسندة إليه في وقت قصير ولا يحب تأجيل عمل اليوم إلى الغد، ويحب الخروج مع الأصدقاء لقضاء وقت ممتع معهم.

ويحرص مولود برج القوس على الالتزام في عمله، كما يحرص على تحقيقي الكثير من الأهداف، ولا يتراجع عن تحقيق الأهداف التي يرغب بها، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

الخسوف الكلي للقمر يسلط الضوء على التأمل والاهتمام بصحتك.. فلا تتجاهل اليوم أي عارض أو شعور بالتعب، انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

تحديات صغيرة تصحبها تقلبات مزاجية كبيرة وعليك أن تهدأ.

برج القوس في الحب

يتميز مولود برج القوس بأنه شخصية عاطفية بشكل كبير، وبالرغم من أنه لا يقع في الحب بسهولة، إلا أنه عندما يتعلق قلبه بأحد فيعطي لشريك حياته كل ما لديه من وقت وطاقة وجهد، كما أنه أب وزوج جيد بشكل كبير.