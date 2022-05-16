داعية يكشف عن 10 أوقات يستجاب فيها الدعاء.. سارع لاغتنامها

الدعاء هو نوع خاصة من العبادة يحبه الله تعالى ويحب أن يرى عبده وهو يدعوه، قال الله تعالى «وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ»، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل الدعاء «الدُّعاءُ هو العبادةِ»، لذلك يتسأل البعض عن الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء حتى يغتنمها.

أوقات استجابة الدعاء

وفي هذا الصدد كشف الشيخ أحمد صبري، الداعية الإسلامي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن 10 أوقات يكون الدعاء مستجاب فيها، ومن هذه الأوقات ليلة القدر، فالدعاء فيها مستجاب لما لها من فضل عظيم قال عنها الله تعالى «إِنَّآ أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَمَآ أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ، سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ»، والي الـ10 أوقات التي يستجاب فيها الدعاء وهي:

1ـ ليلة القدر

2 ـ بعد الصلوات المكتوبات لما روى عن أبي أمامه الباهلي رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله! أي الدعاء أسمع؟ قال: «جوف الليل الآخر، ودبر الصلوات المكتوبات».

3ـ الثلث الأخير من الليل، فعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن».

4 ـ بين الأذان والإقامة، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا»

5 ـ عند النداء للصلوات المكتوبات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثنتان لا تردان، أو قلما تردان: الدعاء عند النداء، وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضاً».

6 ـ عند إقامة الصلاة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ساعتان لا تُرَدُّ على داع دعوته: حين تقام الصلاة وفي الصف في سبيل الله».

7 ـ عند نزول الغيث وتحت المطر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثنتان لا تردان أو قلما تردان: الدعاء عند النداء، وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضاً»، وفي الحديث من طريق موسى عن رزق عن أبي حازم عن سهل ابن سعد به: «ووقت المطر» ولفظ الحاكم: «وتحت المطر».

ساعة من كل ليلة

8 ـ ساعة من كل ليلة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن في الليل لساعة، لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيراً من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة».

9 ـ ساعة من ساعات يوم الجمعة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: «فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم، وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئاً إلا أعطاه إياه»، وأشار بيده يقللها.

10ـ عند زحف الصفوف في سبيل الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثنتان لا تردان، أو قلما تردان: الدعاء عند النداء، وعند البأس حين يلحم يعضهم بعضاً».