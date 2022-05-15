داعية يوضح «جبر الخواطر» وفضله في موقف صلاح ولاعبي الليفر مع مؤمن زكريا

في موقف رائع يحمل الكثير من جبر الخواطر، احتفل النجم محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، ولاعبو الفريق، بكأس الاتحاد الإنجليزي مع لاعب الأهلي المصري مؤمن زكريا، الذي قد أصيب بمرض نادر منعه من لعب الكرة، حيث حمل موقف الاحتفال العديد من مظاهر الإنسانية، كما حمل أيضا الكثير والكثير من جبر الخواطر، وفي موقف محمد صلاح ولاعبي ليفربول مع مؤمن زكريا حمل العديد من الرسائل المهمة، كشفها الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي، لـ«الوطن»، وتستعرضها في هذه السطور.

جبر الخواطر وفضله

وقال الداعية الإسلامي، إن تكريم ليفربول لـ مؤمن زكريا يحمل الكثير من جبر الخواطر، وأثبت محمد صلاح أنه محترف كسب البطولات واحترام الجميع على حد سواء، ولفت نظر الجميع واقعة تكريم نادي ليفربول الإنجليزي، للاعب مصر والنادي الأهلي مؤمن زكريا أمورا مهمة، منها الفرحة المرسومة على وجه مؤمن زكريا وهو وسط لاعبي ليفربول يحتفون بكأس بطولتهم الذي يمسكه مؤمن زكريا، ويتقدمهم كابتن مصر ونادي ليفربول المحترم الخلوق محمد صلاح، وتعلم جيدا معنى وقيمة وأجر وثواب جبر الخاطر.

اغتنم فرصة جبر الخواطر

وأضاف خالد الجمل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن محمد صلاح يعطي الجميع مرة أخرى درسا مهما في حسن الخلق والأدب والتحضر، وهذا الدرس يمكن أن يكون له اسم «اغتنم الفرصة»، وكيف تستطيع اغتنام الفرص وتحول نجاحاتك في الحياة إلى أجر وثواب مستمر وعظيم لك ولغيرك، وأبسط وأعظم ما يمكن فعله هو أن تجبر خاطر غيرك قدر ما تستطيع.

عبادة جبر الخاطر

وأوضح الداعية الإسلامي، أن عبادة جبر الخاطر من أهم العبادات التي أكد عليها الإسلام بل إن المسلم يأخذ الأجر والثواب العظيم على جبر خاطر غيره ولو كان غير مسلم، وذلك لقوله تعالى في سورة الروم وهو يتكلم عن معركة تخوضها الروم مع من اعتدوا عليهم وهي معركة لا علاقة للمسلمين بها وليسوا طرفا فيها أصلا، ولكن ينزل القرآن الكريم ليأمر المسلم بأن يقف مع المظلوم بغض النظر عن دينه ويجبر خاطره يفرح معه، قال تعالي: «غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ ۗ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ ۚ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ ۚ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ».

جبر الخواطر في القرآن الكريم

وأشار «الجمل»، إلى أن الذي يريد معرفة ما هي عبادة جبر الخاطر مع العباد، ينظر ماذا فعل الله مع عباده وقوله لأم موسى «فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلا تَحْزَنَ» وأم موسى لا نعرفها ولم تتأثر أو تشترك في قصة سيدنا موسى ولكن فقط جبرا لخاطرها، وايضاً قول الله لسيدنا موسى «سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ» وهو كليم الله وغني عن أي عون ولكن فعلها جل وعلا، جبرا بخاطر سيدنا موسى، ومن جملة جبر الخواطر قول الله تعالى لسيدنا محمد «قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا»، ولم يقل اِرضها.