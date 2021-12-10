الداعية أحمد صبري يوضح سنن يوم الجمعة وفضله: عيد للمسلمين

يعد يوم الجمعة بالنسبة للمسلمين من أهم أيام الأسبوع، وذلك لما نبه عليه رسول الله في العديد من الأحاديث منها « الصَّلاةُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ ، كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ» وقال الله تعالي في القرآن «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ» وهذه الشواهد توضح فضل وأهمية يوم الجمعة، ويوم الجمعة بالنسبة للمسلمين يوم عيد له شعائر دينية خاصة، ويرصد «الوطن» في هذه السطور سنن يوم الجمعة.

سنن يوم الجمعة: الصلاة على النبي

وفي هذا الصدد قال الشيخ أحمد صبري، الداعية الإسلامي والخطيب بالأوقاف، إن يوم الجمعة من أحب الأيام إلى الله، وفي أوقات استجابة الدعاء اختلف في تحديدها العلماء، ولكن يجب اغتنام اليوم كله في العبادة وطاعة الله، وترديد الصلاة على النبي بكثرة طوال يوم الجمعة حيث قال صلى الله عليه وسلم «من أفضلِ أيامِكم يومُ الجمُعةِ، فيه خُلِقَ آدمُ وفيه قُبضَ وفيه النَّفخةُ وفيه الصَّعقةُ، فأكثِروا عليَّ من الصلاةِ فيه، فإنَّ صلاتَكم معروضةٌ عليَّ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِمْتَ - يَقُولُونَ: بَلِيتَ -؟ فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ».

سنن يوم الجمعة: قراءة سورة الكهف

وأضاف الداعية الإسلامي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن من سنن يوم الجمعة ايضا قراءة سورة الكهف حيث إن النبي صلّى الله عليه وسلَم قال «إِنَّ مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ» وهذه من أفضل سنن التي يمارسها المسلم يوم الجمعة.

سنن يوم الجمعة: الإكثار من الدعاء

وأشار «صبري»، إلى أن من سنن يوم الجمعة أيضا الحرص على ملازمة الدعاء نهار الجمعة حيث إن النبي أوصى بذلك عندما ذكر يوم الجمعة قال « فِيهِ سَاعَةٌ، لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى شَيْئًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا».

وأوضح الشيخ أحمد صبري، الدعية الإسلامي أن من سنن يوم الجمعة المستحبة الاغتسال، ووضع الطيب، والذهاب إلى السمجد قبل صعود الإمام المنبر، وارتداء أفضل الثياب.