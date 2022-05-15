حفيد محمود ياسين يثير جدلا بشأن حرمانية التمثيل: «زي السكينة»

أثار محمود عمرو ياسين، حفيد الفنان محمود ياسين، جدلًا واسعًا حول حرمانية التمثيل من عدمه، وذلك بعدما تلقى سؤالًا من أحد المتابعين قال فيه: «في رأيك التمثيل حلال ولا حرام؟».

وقال حفيد محمود ياسين، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: «وجهة نظري أنّ ممكن يكون التمثيل حرام وممكن ميكونش حرام على حسب استخدامك له، زي ما يكون معاك سكينة ممكن تاكل أو تقتل بها».

محمود عمرو ياسين يكشف معايير اختيار أعماله

وكشف محمود عمرو ياسين، عن المعايير التي يختار بها أعماله، حيث تلقى سؤالًا بعنوان «إيه الأسباب اللي تخليك ترفض عمل؟»، قائلًا: «أني أحس إنّ العمل مش هيطلع بالطريقة اللي ترضي جمهوري».

حفيد محمود ياسين عن تامر حسني: فنان كبير وموهوب جدًا

وأعرب عن أمله في التعاون مع الفنان تامر حسني في عمل فني جديد، واصفًا إياه: «فنان كبير وموهوب جدًا وأتمنى أشتغل معاه».

وتلقى محمود، سؤالًا من إحدى المتابعات قائلة: «لو قدامك مصرية ولبنانية وفلسطينية ويمنية.. هتتجوز مين؟»؛ ليرد: «أكيد هتجوز المناسبة ليّا أكثر بس لو الاختلاف بينهم هو الجنسية فقط أميل للمصرية».

وحقق محمود عمرو ياسين، نجاحًا كبيرًا، بمُشاركته في مسلسل اللي مالوش كبير، الذي عُرض في رمضان قبل الماضي، مع الفنانين ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، خالد سرحان، دينا فؤاد، دنيا عبدالعزيز، إيمان السيد، محمود حافظ، بدرية طلبة، عايدة رياض.