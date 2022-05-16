حظك اليوم برج الجدي الاثنين 16-5-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الجدي لديه شخصية جادة بشكل كبير ، تظهر شخصيته تلك على طبيعة ملامحة الحادة، مسؤول بشكل كبير عن من حوله، ولا يحب عدم الانضباط، كما أن مواعيده دقيقة كثيرا، ولا يحب المرح على الإطلاق، الأمر الذي يجعله قادر على الوصول إلى مناصب قيادية في عمله، ويعود ذلك إلى انضباطه في مواعيده وتوفير جميع جهوده ووقته لإنجاز عمله، ومسؤوليته تلك تجعل من أبًا جيدًا وزوجًا يحرص على الالتزام بجميع مسؤولياته.

ولا يميل مولود برج الجدي للخروج والتنزه خارج المنزل، ولكنه شخص بيتوتي، يحب قضاء وقته برفقة أسرته في المنزل، كما أنه يميل للانعزال عن الآخرين، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني والصعيد العاطفي وفق خبيرة علم الفلك، عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

الخسوف الكلي للقمر في منزل الأصدقاء يعدك بيوم حافل بالاجتماعيات ولقاءات موفقة مع الزملاء والأصدقاء.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي اليوم يجعلك أكثر تفاؤلا وإصرارا على الوصول لأهدافك وتنمية علاقتك بالجميع.

عيوب برج الجدي

ومن أبرز عيوب برج الجدي أنه لا يحب المرح، ويميل في حديثه إلى الجدية، ولا يسمح للأشخاص بإضفاء روح الدعابة أثناء الحديث معه، الأمر الذي يجعل مرافقته شيء ثقيل على قلب المحيطين به.