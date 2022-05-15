مني فضالي تكشف عن شخصيتها في فيلم «فارس».. باقي كم يوم؟

روجت الفنانة منة فضالي عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر» لفيلمها الجديد «فارس» قبل طرحة في السينمات يوم 18مايو.

وكتبت منه فضالي: «باقي يومين علي الفيلم معادنا يوم 18مايو في جميع دور العرض دعواتكم يا رب، وإن شاءالله الفيلم يعجبكم ومبروك لكل فريق العمل من نجوم وإخراج وإنتاج وتصوير وكل ما كان وراء الكاميرا شكرا».

دور منة فضالي في الفيلم

وكشفت عن شخصيتها التي تجسدها خلال أحداث الفيلم إذ تجسد دور«مها» ‬⁩مؤكدة أنه جريء ومفاجأة لجمهورها.

منة فضالي تحتفل بانتهاء تصوير «فيلم فارس»

واحتفلت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بانتهاء تصوير فيلم «فارس»، إذ نشرت مجموعة صور لها مع أحمد زاهر وأحمد صفوت.

وعلقت: «قريبا فيلم فارس مبروك لكل نجوم العمل وأصدقائي».

وتدور قصة فيلم «فارس» في إطار تشويقي أكشن حول الشاب «فارس» الذي ينتمي لأسرة بسيطة ومن منطقة شعبية، وتضعة الظروف على الوقوف أمام رجل أعمال مستبد رشيد السويفي الذي يجسده الفنان حسين فهمي، وينشأ بينهم صراعات عديدة من خلال عدد من مشاهد الضرب والمطاردات.

ويُعد فيلم «فارس»، أول عمل فني يجمع بين أحمد زاهر، وابنته "ملك"، والتي تجسد شخصية فتاة اسمها «سماح» شقيقة فارس «أحمد زاهر»، والتي تعمل خادمة وتتعرض لمضايقات، ويحاول شقيقها أن يأخد حقها.

فيلم «فارس» بطولة أحمد زاهر، حسين فهمي، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وهو من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.