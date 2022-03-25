منة فضالي بـ«هوت شورت» في لبنان: نحتاج إلى العناق وليس الكلمات

نشرت الفنانة منة فضالي، مجموعة من الصور لها داخل دولة لبنان، وهي تقف أمام جبال من الثلوج البيضاء، بإطلالة شبابية ورغم بالطقس البارد، ارتدت «هوت شورت»، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وتفاعل معها المتابعون الذين أبدوا إعجابهم بها.

وعلقت على الصور التي نشرتها من خلال حسابها بـ فيس بوك قائلة: أحياناً في الحياة نحتاج فقط إلى عناق لا كلمات ولا نصائح فقط عناق لنجعلك تشعر أنك مهم.

وتتواجد منة فضالي حاليًا في دولة لبنان، حيث نشرت مجموعة من الصور لها الساعات الماضية وهي تتواجد في إحدى الحفلات بصحبة أصدقائها ومن بينهم الفنان سعد رمضان، وصور أخرى وهي تقوم بـ نزهة في شوارع بيروت.

إجازة في شوارع بيروت ودبي

وفي النصف الأول من شهر مارس الجاري، نشرت مجموعة من الصور لها من دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وعلقت عليها بقولها: القوة ليست دائمًا فيما نقول ونفعل، أحيانا تكون فيما نصمت عنه، فيما نتركه أو نتجاهله.

تغيب عن دراما رمضان

وتغيب عن المشاركة في مسلسلات رمضان 2022، ومن أخر الأعمال الدرامية التي ظهرت فيها مؤخرًا حكاية «تاج راسنا بابا» من مسلسل نصيبي وقسمتك، مع صلاح عبدالله وإسلام جمال وأحمد رفعت ومنة بدر تيسير، وحكاية «سكر مر» من مسلسل ورا كل باب، مع فريال يوسف ومراد مكرم وإيهاب فهمي ومحمد علي رزق والطفل آدم وهدان.

وتشارك مع الفنان أحمد زاهر، بطولة فيلم فارس، المرتقب عرضه بدور العرض السينمائي، بطولة حسين فهمي، صلاح عبدالله، إيمان العاصي، نهال عنبر، ملك أحمد زاهر، أحمد صفوت، عابد عناني، دارين حداد، تأليف حسام موسى، إخراج رؤوف عبدالعزيز.