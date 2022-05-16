حظك اليوم برج الدلو الاثنين 16-5-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الدلو لديه قدرة على كسر الروتين، يحب الحرية والاستقلالية، ما يدفعه للزواج في وقت متأخر، ويبحث مولود هذا البرج عن السعادة الأبدية بشكل كبير، يتجنب الاصطدام بالأشخاص المقربين منه والمحيطين به، وبالرغم من ذلك، فهو يحب مواجهة التحديات التي تواجهه بكل ما يملك من قوة، ولا يهرب منها على الإطلاق، يحب مرافقة الأصدقاء كثيرا ولا يحب قضاء وقت طويل بمفرده.

يحرص مولود برج الدلو على أن يكون شخصا وفيا لأصدقائه، يستمع إليهم ويحاول حل جميع مشكلاتهم التي يتعرضون لها، ولا يتركهم يواجهون مصير مظلم، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

الخسوف الكلي للقمر في وضع معاكس لبرجك وعليك أن تهتم بالتفاصيل في أي نشاط تقوم به وكن دقيقا.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

اليوم تنصحك الأفلاك بالاسترخاء وعدم التفكير في الهموم.

برج الدلو والحياة المهنية

يحب مولود برج الدلو التقدم في الحياة المهنية، ما يجعله يرغب دائما في الوصول إلى المناصب العليا، كما أنه لديه قدرة على العمل لفترات طويلة دون تعب أو الشعور بملل.