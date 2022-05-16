إليسا تتفوق على ليدي غاغا بأغنية «من أول دقيقة»

تفوقت الفنانة إليسا للمرة الثانية على التوالي في عدد المشاهدات العالمية بأغنية «من أول دقيقة» بمشاركة سعد لمجرد على ليدي غاغا وباد بوني، حيث احتلت الأغنية المركز الأول واحتفظت بالصدارة وسط عدد كبير من المطربين العالميين.

حققت أغنية من أول دقيقة في 11 يوما 44 مليون مشاهدة على اليوتيوب وتصدرت التريند في عدد من الدول العربية والأجنبية، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.

كلمات أغنية من أول دقيقة

وتقول كلمات أغنية «من أول دقيقة»:

بغير من عيني وأنا شايفك وده اللي وصلت ليه

لو اسمع اسمي بشفايفك بقولك كرريه

وعمري ما هقدر أوصفلك بحبك قـد إيه

ده من أول دقيقة حبك قلبي مال

عرفت بميت طريقة أغير حال بحال

بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال

سعد لمجرد يحتفل بتصدر من أول دقيقة

واحتفل المطرب المغربي سعد لمجرد مع جمهوره عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر، بتصدر أغنية من أول دقيقة، قائمة الأكثر مشاهدة على اليوتيوب عالميا للمرة الاولي منذ أيام .

وكتب سعد لمجرد: «من أول دقيقة تتصدر مرة أخرى قائمة أكثر الفيديوهات مشاهدة خلال آخر 24 ساعة، رغم مرور 9 أيام على طرحها».

إليسا تشارك في انتخابات لبنان

وشاركت الفنانة إليسا في الانتخابات اللبنانية ووجهت النصيحة لجمهورها اللبناني للإدلاء بأصواتهم، وكتبت على تويتر: «يللي ما انتخب شو ناطر؟‏ مبسوط بالوضع متل ما هوي؟‏ منو تعبان وما عصّب كل هالسنين؟‏ ما عندو رأي يعطيه من اللي صاير؟‏ ليش الاستسلام بها الطريقة وشو بيفيد النق والشكوى إذا اليوم ما عملنا واجبنا؟».