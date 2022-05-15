صوتي ضد السلاح.. أبرز تصريحات إليسا عقب مشاركتها في الانتخابات اللبنانية

شاركت الفنانة إليسا في الانتخابات النيابية التي تقام في كل أرجاء جمهورية لبنان لانتخاب المجلس النيابي والذي على أثره يتم انتخاب رئيس الجمهورية.

إليسا: أنتخب الدكتور أنطوان حبشي

أدلت إليسا بتصريحات شائكة في لقاء مع قناة العربية الحدث، وهذه أبرز ما قالته..

- أنا أنتخب الدكتور أنطوان حبشة.

- معركة حاسمة وتغيير وإصلاح بمعنى الكلمة.

- بدّهم كسر الصوت المسيحي بس عاوزين يكون لنا رأي ويكون فيه عدالة بالتصويت.

- أنا مع وجود دم جديد.

- أنا بصوّت ضد السلاح وأنا مع القوات اللبنانية.

- كلمة لأهل لبنان لازم توعوا شوية لازم تحبوا بلدكم انتخبوا اللي مش مشارك في الفساد.

كانت إليسا قد غردت صباح اليوم عن مشاركتها في الانتخابات قائلة عبر تويتر: «إذا سمحو لحالن يعملو هيك مع ولاد بعلبك، كيف لو استلمو البلد؟ أنطوان حبشي ومعركتو بتساوي أهمية الانتخابات كلها، هالإنسان الخلوق المعلّم المثقف الشجاع اللي مثّل منطقتنا بأفضل طريقة، كل الحب والدعم وانتصارنا معك».

انطلاق الانتخابات النيابية في لبنان

يذكر أن الانتخابات النيابية قد بدأت من صباح اليوم الأحد في كل الأراضي اللبنانية على جميع المستويات الأمنية والإدارية واللوجستية، متوقعًا أن يشهد اليوم إقبالًا كثيفًا من اللبنانيين في جميع مراكز الاقتراع على مستوى الجمهورية.

الانتخابات اللبنانية بدأت منذ أيام في دول العالم حيث تم تجميع أصوات المغتربين.

يذكر أن الفنانة إليسا كانت قد طرحت مؤخرًا دويتو غنائيًا مع الفنان سعد لمجرد بعنوان من أول دقيقة وهي أغنية باللهجة المصرية وحققت حتى الآن أكثر من 35 مليون مشاهدة عبر يوتيوب.