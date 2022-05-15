أغنية «من أول دقيقة» لـ إليسا وسعد لمجرد تقترب من 45 مليون مشاهدة

تواصل أغنية «من أول دقيقة» لإليسا وسعد لمجرد، اتربع على الصدارة، إذ حققت نجاحا كبيرا وتفاعلا بين الجمهور، إذ اقتربت من 45 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

أغنية «من أول دقيقة»، من كلمات أمير طيعمة، ألحان رامي جمال، من توزيع أحمد إبراهيم، مكس ماسترايلي بربر، ويعتبر العمل أول تعاون بين إليسا وسعد لمجرد.

نجاح سعد لمجرد في أغنيته الأخيرة

وحقق سعد لمجرد، نجاحا كبيرا في أغنيته الأخيرة «التوبة»، إذ حققت مليون ونصف مشاهدة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتبوب»، من كلمات إيهاب عبد العظيم وصلاح الكردي، من ألحان صلاح الكردي، وتوزيع جمال ياسين.

وطرح لمجرد مؤخرا أغنية «يا عيوني» عبر قناته الرسمية علي موقع الفيديوهات «يوتيوب»، من كلمات محمد المغربي، ألحان مهدي مزين، موسيقى طارق لحجيلي، وحققت نحو 18 مليون مشاهدة.

إليسا تستعد لحفلها الغنائي القادم بالسعودية

وفي سياق آخر تستعد الفنانة إليسا لحفلها الغنائي، المقرر يوم 18 الجاري في المملكة العربية السعودية، وذلك علي هامش حفلات موسم جدة، ويشاركها في الحفل المطرب وائل كافروي.

إليسا تحث المواطنين على النزول في الانتخابات النيابية

وشاركت إليسا في الانتخابات النيابية في دولة لبنان، إذ أنها دعت المواطنين على النزول والمشاركة، وذلك عبر صفحتها علي موقع التدوينات القصيرة «تويتر» قائلة: «يللي ما انتخب شو ناطر؟‏ مبسوط بالوضع متل ما هوى؟‏ منو تعبان وما عصّب كل هالسنين؟‏ ما عندو رأي يعطيه من اللي صاير؟‏ ليش الاستسلام بها الطريقة وشو بيفيد النق والشكوى إذا اليوم ما عملنا واجبنا؟».