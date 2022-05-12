 تكريم فريق عمل «جائزة مصر للتميز الحكومي» بجامعة طنطا

كرمت جامعة طنطا، برئاسة الدكتور محمود ذكي، اليوم الخميس، المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، الدكتورة داليا سامي، الأمين العام المساعد ‏للمجلس الأعلى للجامعات، وسهى سعيد، المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي، فريق عمل جائزة مصر للتميز الحكومي، تقديراً لجهودهم في الارتقاء بمنظومة التميز الحكومي، وذلك في حضور الدكتور محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا لإدارة الجوائز بالجامعة، والدكتور كمال عكاشة، والدكتور حمدى شعبان، وعمداء ووكلاء الكليات، والدكتورة هاجر علم الدين، مسؤول لجان التقييم بجامعة طنطا، والدكتور ياسر عبد الرحمن، مدير مكتب التميز الحكومي بجامعة طنطا، وكافة المقيمين للجوائز الداخلية بجامعة طنطا.

جاء ذلك خلال فعاليات حفل إعلان نتائج جوائز التميز الداخلي للجامعة 2022، الذي تم تنظيمه في إطار الاحتفال باليوبيل الذهبي لجامعة طنطا.

تعميق ثقافة التميز المؤسسي في الجهات الحكومية

وأكد المهندس خالد مصطفى، في كلمته، على أهمية تعميق ثقافة التميز المؤسسي في كل الجهات الحكومية وذلك من خلال تطبيق نظام الجوائز الداخلية والتي تسهم في تنمية القدرات البشرية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي، وبث الروح الإيجابية والتنافسية من أجل تحسين مستقبل هذا الوطن.

وأشاد المهندس خالد مصطفى بجهود رئيس جامعة طنطا، وحرصه الدائم على دعم خطة التميز المؤسسى ونقلها للجامعة، حيث استطاع بفكره الصائب ووعيه المستنير جعل التميز يقين مطبق بالجامعة.

وأكدت الدكتورة داليا سامي حرص المجلس الأعلى للجامعات على التعاون البناء بين وزارة التخطيط ووزارة التعليم العالي في الأنشطة المختلفة، وعلى رأسها جائزة التميز الحكومي، وكيفية نقل الجائزة من المستوى القومي إلى داخل الكليات، وبالتالي توسيع ثقافة التميز الحكومي داخل الكليات والإدارات الخاصة بالجامعة ككل، وكذلك تكوين فرق عمل داخلية تشرف على الجامعات.

تعميق ثقافة التميز داخل مؤسسات الدولة

من جانبه، أكد الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، على أهمية نشر وتعميق ثقافة التميز داخل مؤسسات الدولة، مثمناً جهود فريق عمل الجائزة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وكذا دعم المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، حيث تم اختيار جامعة طنطا ضمن خمس جامعات، إلى جانب كل من المنصورة وأسيوط والسويس وجنوب الوادي، لتدشين جائزة جامعة طنطا للتميز الداخلي.

وقال رئيس جامعة طنطا إن الفوز الحقيقي ليس فقط للمتأهلين للمراكز الأولى، وإنما لكل من ساهم في تنفيذ تجربة منظومة الجوائز الداخلية بالجامعة، والتي ساهمت بشكل كبير في رفع كفاءة مستوى الأداء المؤسسي، واكتساب الخبرات سواء من خلال البرامج التدريبية المقدمة من إدارة الجائزة.

شفافية ونزاهة بالجزائز الداخلية لجامعة طنطا

وخلال كلمته، استعرض الدكتور محمد حسين، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، مراحل العمل بالجوائز الداخلية للجامعة، بدايةً من الإعلان عنها، وصولاً للمرحلة النهائية بإعلان الفائزين، مشيراً إلى أن عملية التقييم تمت بكل شفافية ونزاهة، وفقاً لمعايير التقييم المحددة من قبل إدارة الجائزة عن كل فئة، والتي من شأنها تأهيل تلك الجهات للترشح للمنافسة في الجائزة الوطنية «جائزة مصر للتميز الحكومي».