مدحت نافع: الإخوان أخفقت في السياسات المالية.. «جماعة سرية غير منظمة»

قال مدحت نافع، أستاذ التمويل والخبير الاقتصادي، إنه أعد دراسة اقتصادية عن الوضع الاقتصادي المصري، أطلق عليها «ما بعد الرحيل»، قبل 8 أيام من ثورة 30 يونيو، إذ كان يسعى بكل الطرق لعمل تشريعات اقتصادية، تهدف للارتقاء بالاقتصاد المصري، «إحنا كنا واثقين إن الإخوان ماشيين، وكان هناك يقين لدى الشعب المصري، أن حكم الإخوان لن يطول، وكان فيه مخاطر عليا أني أتكلم بالشكل ده أثناء حكم الإخوان، لأني كنت أعمل في البورصة».

في عهد الإخوان كان هناك إخفاق كبير بالسياسات المالية

أضاف «نافع»، خلال حواره في برنامج «مساء دي إم سي»، مع الإعلامي أحمد الدريني، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، أنه في عهد حكم الإخوان، كان هناك إخفاق كبير في السياسات المالية، رغم أن تلك السياسات هي ذراع مهم جدًا من أذرع الدولة الاقتصادية، موضحًا أنه كان يعمل في البورصة، وكان يعلم تمام العمل أن هناك اهتزاز كبير في الثقة بالأسواق، وتراجع الأسهم بشكل كبير، موضحًا أن جماعة الإخوان الإرهابية، كان تنظيما سريا، وظل تنظيم سري.

جماعة خالية من أي تنظيم

وأشار أستاذ التمويل والخبير الاقتصادي، إلى أن قيادات الإخوان وزعت المناصب بشكل ملفت في القطاع الاقتصادي على أصحاب المؤلفة قلوبهم من الإخوان والمتعاطفين معهم كما أشار مسلسل الاختيار، موضحًا أن الجميع كان يظن أن الإخوان جماعة تنظيم سري، لكنه ظهر عكس ذلك، فهو تنظيم ليس منظم لكنه سريًا فقط، فهي جماعة خالية من أي تنظيم، فدائما كانوا يدعوا لعمل قانون استثمار، ثم لا ينصاعوا أو يستمعوا لأراء الخبراء.

جماعة الإخوان انقلبت على نفسها بالإعلان الدستوري

أوضح مدحت نافع، أن جماعة الإخوان في عام 2005، كان لها 88 عضوا في مجلس النواب، ورغم ذلك لم يتقدموا بأي مشروع قانون يطابق الشريعة الإسلامية، وهذه الجماعة الإرهابية انقلبت على نفسها، بسبب الإعلان الدستوري الذي أصدره محمد مرسي أثناء الحكم.