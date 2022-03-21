مدحت نافع: يجب توطين الصناعة لتقليل التأثر بالأزمات العالمية

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع، مستشار وزير التموين، أن مصر لديها القدرة على التعافي وإدارة المخاطر الاقتصادية النابعة من أزمتي كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما لمسناه في توفير الحكومة بشكل جيد لجميع السلع والخدمات في ظل انتشار جائحة كورونا.

صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وأضاف نافع، خلال كلمته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، أن العالم يشهد مضاربة في عقود توريد القمح نتيجة أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى رفع أسعار الوقود والسلع الأساسية.

قرار رفع الفائدة يخلق محفزات اقتصادية جيدة

وشدد نافع على أن قرارات الحماية الاجتماعية كانت مطلوبة، ولن ينتج عنها موجات تضخمية لأنها تستهدف شريحة محددة، بالإضافة إلى أن قرارات البنك المركزي برفع الفائدة تخلق محفزات جيدة للمواطنين الذين تتوفر لديهم وفرة مالية جيدة، لافتا إلى أن الاعتمادات المالية لموظفي الحكومة تحقق توازنا عاما بعد الارتفاعات التي تشهدها الأسواق المصرية.

ولفت نافع إلى أهمية توطين الصناعة لمنع التأثر بالأزمات الاقتصادية العالمية قدر الإمكان، وأن مصر لديها جميع الإمكانيات لفعل ذلك كما هو واضح في صناعة البليت.

وعقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونا نقاشيًا تحت عنوان «سلاسل الإمداد والتضخم والحرب، لماذا تتأثر معيشة المصريين بارتفاع الأسعار؟ وماذا نفعل؟».

ويهدف صالون التنسيقية التعريف بالأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية في العامين الأخيرين بعد جائحة كورونا؛ بدءا من ارتفاع الطلب العالمي وأزمة سلاسل الإمداد والتوريد، وتأثير التغيرات المناخية على الإنتاج العالمي من الغذاء والطاقة، وصولًا للحظة الذروة الحالية بعد بداية الحرب الروسية الأوكرانية.