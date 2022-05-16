التعليم: السماح لطلاب أولى وثانية ثانوي بكتابة مسودات على ورقة المفاهيم

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن تصميم أسئلة امتحانات أولى وثانية ثانوي للمواد العلمية يستهدف قياس مهارات ذهنية بدون الحاجة للكتابة على مسودات، وإذا احتاج الطالب الكتابة فهو يمتلك قدرة أقل ممن لا يحتاج الورقة ويستطيع الوصول لنفس الإجابة ذهنيا وهو ما نهدف إلى قياسه للتمييز بين قدرات الطلاب.

إتاحة وقت أطول للجميع للتدريب على المهارات الذهنية

وأضاف «شوقي»، خلال تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه من أجل اتاحة وقت أطول للجميع للتدريب على هذه المهارات الذهنية سوف يسمح بالكتابة على ورقة المفاهيم أثناء الامتحانات المتبقية من أولى وثانية ثانوي بينما كراسة امتحانات الثالث الثانوي الورقية تحتوي من 2 إلى 3 ورقات بيضاء يمكن استخدامهم كمسودات «إن احتاج الأمر».