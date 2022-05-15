15 تصريحا مهما لـ طارق شوقي عن امتحانات الثانوية وتطوير التعليم

أدلى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتصريحات مهمة حول سير الامتحانات حتى الآن بالمراحل الدراسية المختلفة، وخطة تطوير المنظومة التعليمية، وذلك خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، المذاع على شاشة قناة «القاهرة والناس»، ويقدمه الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أبرز 20 تصريحا لوزير التربية والتعليم.

1. كان النجاح في الصفين الأول والثاني الثانوي خلال السنوات الماضية مشكوكا فيه.

2. نسبة دخول الطلاب على منصة الامتحانات في الصفين الأول والثاني الثانوي يوم الأربعاء الماضي في أول امتحان لهم كانت 99.6%.

3. أتمنى أن يكون أولياء أمور الطلاب في الصف الرابع الابتدائي آمنوا بأن هناك تطويرا في قدرات الطلاب.

4. تطوير التعلم يعد عملية جراحية صعبة، كوننا نتحمل إرث 30 سنة من إهمال تلك القضية وعدم النظر فيها بالطريقة الصحيحة.

5. الامتحانات هي صنم القرن الـ 21 الذي يعبده معظمنا وليس كلنا، والذي يرتزق منه أصحاب الدروس الخصوصية، والذي به نخيف الأولاد، ونمنعهم عن التعلم، هذا هو مربط الفرس.

6. طريقة التقييم القديمة مختلفة تمامًا عن طريقة التقييم الجديدة لأولى وثانية ثانوي.

7. الامتحانات دي يتم قياس قدرات ذهنية، السؤال مصمم على إنه عملية ذهنية لا تحتاج ورقة وقلما.

8. تصميم وفلسفة هذا الامتحان لا تحتاج إلى الكتابة، «إحنا مش عاوزين الطالب يكتب، مش مش عاوزينه يدخل بورقة أو مش مش عاوزين نديله ورقة».

9. المنظومة الإلكترونية لامتحانات أولى وثانية ثانوي تتعامل مع 700 ألف طالب.

10. السيستم موقعش في امتحانات أولى وثانية ثانوي.. بلاش هيصة.

11. الطالب في هذا الامتحان كان في حاجة للورقة والقلم فهو بالطبع لم يصل للمستوى المهاري المطلوب

12. أولى وثانية ثانوي ليست سنة تنافسية، ومن يغش فيها من الطلاب فهو يأذي نفسه، ومن يجتهد فيها فهو طالب يخدم نفسه.

13. نسبة نجاح الطلاب في الدخول في امتحان الكيمياء والجغرافيا اليوم تجاوزت الـ99.7%.

14.لو حللت الواجب أو الامتحان للطالب «يبقى أنا كده بأذيه، وفي الآخر يشعرون زيفًا أنهم عملوا حاجة كويسة».

15. لو ركنا التعلم على جنب وأصبحت نتيجة الامتحان هي الهدف «فإحنا هنا ضلينا الطريق».