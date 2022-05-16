أحداث الوسط الفني في 24 ساعة: مرض أنغام وحريق منزل هبة الأباصيري وقط ميار

شهد الوسط الفني خلال الساعات القليلة الماضية العديد من الأحداث التي شغلت السوشيال ميديا، ونستعرض خلال السطور التالية، أهم أحداث الوسط الفني في 24 ساعة.

مرض أنغام

حالة من القلق انتابت جمهور ومحبي المطربة أنغام خلال الساعات القليلة الماضية بعد أن أعلنت مديرة أعمالها راندا رياض خضوعها لعمليتين جراحيتين، الأولى أوتار معصم يدها والذي كان يسبب لها آلاما شديدة في الفترة الماضية، والعملية الثانية في أوتار الكتف.

حريق منزل هبة الأباصيري

وتعرض منزل الإعلامية هبه الأباصيري خلال الساعات الماضية إلى حريق والتي كشفت عنه خلال موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» حيث كتبت: «الحمد لله اللطيف الستار.. اتفاجئنا بمنظر حريق ونار طايرة ماسكة في شباك المطبخ والحيط من بره ومواسير الميّة".

وأضافت هبة الأباصيري: «لا في أثر لعقب سيجارة اترمى، ولا في حد أصلا دخل المكان، ولا في أي منفذ حتى لجيران يرموا في المكان ده أي حاجة، ولا الجو حر نار للدرجة دي، والنار طالعة من جوة صندوق كرتون فيه خزين التوم، ودي أول مرة في حياتي أصلا أخزن توم».

قط ميار البيلاوي

كما أثارت الإعلامية ميار الببلاوي تعاطف متابعيها بعد أن طلبت الدعاء لقطها الذي أصيب بنزيف.

وكتبت ميار عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «صباح الخير دا روني القط بتاعنا أنا وابنى، حاجة كده عسل بنحبوا أوي وأكيد في ناس هتتنمر وتقول عليا تافهة بس اللى بيربو حيوان أليف هيحسوا بمدى تعلقي أنا وابنى بيه».

وأضافت: «ادعوا له ربنا يشفيه ده، روح خرسا مش عارفه تعبر عن ألمها بس بينزف دم والدكتور قال حصوة في الكلى، فيه امرأة دخلت النار في هرة، الإسلام بيحثنا على العطف على الأرواح دي».