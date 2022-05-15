نجوم الفن يدعمون أنغام في مرضها: حمدا لله على سلامتك يا غالية

حرص عدد من نجوم الوسط الفني على دعم المطربة أنغام بعد تعرضها لأزمة صحية مساء أمس، فتحولت عدد من صفحات الفنانين عبر السوشيال إلى كلمات دعم لأنغام في أزمتها الصحية.

نوال: أجر وعافية إن شاء الله

وكتبت المطربة نوال الكويتية عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر: «الحمد لله على سلامتك أنغام حبيبتي، أجر وعافية إن شاء الله، والله يشفيكي ويعافيك‏ي الحمد لله على سلامتك حبيبتي».

وقالت مي فاروق «ألف حمد لله على سلامتك يا غالية ربنا يشفيكي ويعافيكي وتقومي لأولادك وحبايبك وجمهورك بألف سلامة، ربنا يطمنا عليكي ومانشوفش فيكي أي شر يا حبيبتي يا غالية».

أحلام: سلامتك يا قلب أختك

وقالت الإماراتية أحلام: «سلامتك يا قلب أختك طهور إن شاء الله ما تشوفين إلا الخير والفرح والسرور، بحبك».

ودعمتها المطرب أميمة طالب ‏قائلة: «حمدا لله على سلامة الفنانة الكبيرة أنغام ‏احفظها يا رب من كل مكروه».

أزمة أنغام الصحية

وخضعت المطربة أنغام أمس إلى جراحتين دقيقتين في الكتف واليد، بعد نقلها إلى المستشفى إثر آلام شديدة كانت لديها منذ سنوات، حسبما أكدت مديرة أعمالها رندا رياض.

وأحيت الفنانة أنغام، منذ أيام، حفلها الغنائي الجديد في الكويت، وذلك استمرارًا لفعاليات الاحتفال بعيد الفطر المبارك المقامة هناك، التي ضمت عددا كبيرا من نجوم الغناء في العالم العربي والخليجي، وحقق الحفل نجاحا كبيرا وإقبالا جماهيريا ضخما حيث رفع لافتات «كامل العدد» غنت أنغام خلال الحفل لأول مرة بأغنية تتر مسلسل «فاتن أمل حربي» والذي حقق أعلى نسب مشاهدات في شهر رمضان 2022، كما تغنت لأول مرة بأغنيتها الجديدة «لوحة باهتة» والتي طرحتها منذ أيام قليلة.