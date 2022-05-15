تفاصيل الحالة الصحية للفنانة أنغام.. أجرت عمليتين وخرجت من المستشفى

تفاصيل الحالة الصحية للفنانة أنغام تصدرت اهتمامات الجمهور خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما نشرت راندا رياض مديرة أعمالها «استوري» عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وتمنت لها الصحة وطلبت الدعاء لها من جمهورها، مما جعل الجمهور العربي المحب لـ أنغام يريد معرفة تفاصيل الحالة الصحية للنجمة.

تفاصيل الحالة الصحية للفنانة أنغام

تفاصيل الحالة الصحية للفنانة أنغام تشمل أنها خرجت صباح اليوم من المستشفى، وذلك بعد إجرائها عمليتين جراحيتين كما قالت راندا رياض مديرة أعمالها لـ«الوطن»، الأولى في أوتار معصم يدها والذي كان يسبب لها آلاما شديدة في الفترة الماضية، والعملية الثانية في أوتار الكتف.

ورغم خروج الفنانة أنغام من المستشفى، إلا أنها تخضع للراحة التامة في المنزل ومن المقرر أن تخضع لجلسات العلاج الطبيعي، ولكن بعد أيام من التئام الجرح وسحب البنج كليا من جسمها.

تفاصيل فترة النقاهة لأنغام

وستكون فترة النقاهة الخاصة بأنغام نحو 6 أسابيع تخضع بهم لجلسات العلاج الطبيعي ليعود كتفها ومعصمها إلى حالتهما الطبيعية، وبعدها ستبدأ عملها بشكل طبيعي بين الحفلات وتسجيل الأغاني والكليبات، إذ اتفقت أنغام على عدة حفلات في موسم الصيف المقبل سواء في بعض المدن الساحلية وفي القاهرة أو حتى خارج مصر، بالإضافة إلى استعدادها لطرحها أكثر من أغنية جديدة في فترة الصيف.

وكانت آخر أغانيها «لوحة باهتة»، والتي طرحتها في العيد وتخطت حاجز المليون مشاهدة على اليوتيوب، والأغنية من كلمات نادر عبد الله وألحان تامر عاشور.