نبيلة عبيد تدعم أنغام بعد دخولها المستشفى: «سلامتك من الآه يا حلوة»

حرصت الفنانة نبيلة عبيد، على دعم الفنانة أنغام، بعد دخولها المستشفى، وإجراؤها عمليتين جراحيتين في الكتف، قائلة لها: «سلامة ابتسامتك يا أنغام».

سلامة ابتسامتك

ونشرت نبيلة عبيد، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة لـ أنغام من داخل المسشتفى، مُعلقة عليها بقولها: «حبيبتي سلامتك.. سلامة ابتسامتك.. أنغام الجميلة ألف مليون سلامة عليكي يا حلوة من الآه ومن أي حاجة وحشة».

تفاصيل الحالة الصحية لـ أنغام: تخضع للعلاج الطبيعي لمدة 6 أشهر

وكانت الفنانة أنغام، أجرت صباح أمس، جراحة دقيقة في الكتف، بعد نقلها إلى المستشفى إثر آلام شديدة تعرضت لها، ما أدى إلى دخولها المستشفى على الفور من أجل إجراء عملية جراحية سريعة، بعد أن تحملت الآلام طوال السنوات الماضية.

وقررت الفنانة أنغام، إجراء جراحة عاجلة مع الجراح المصري العالمي الدكتور هاني الطير، وفي الوقت ذاته أجرت أيضا جراحة في رسخ اليد بسبب مشاكل ضخمة في أوتار اليد، وستظل في فترة النقاهة نحو 6 أشهر، كما أنها ستبدأ العلاج الطبيعي خلال الفترة المقبلة .

نشاط فني لـ أنغام قبل دخولها المستشفى

يذكر أنّ أنغام، قد طرحت مؤخرًا أغنية جديدة، تحمل اسم لوحة باهتة، تعاونت فيها مع الشاعر نادر عبد الله، وهي من ألحان تامر عاشور، وتوزيع طارق مدكور، وجيتار مصطفى أصلان وأحمد رجب.

كما أحيت أنغام، نهاية الأسبوع الماضي، حفل غنائي بدولة الكويت رفع شعار كامل العدد، وتغنت أنغام خلال الحفل لأول مرة بأغنية تتر مسلسل «فاتن أمل حربي» والذي حقق أعلى نسب مشاهدات في شهر رمضان 2022، كما تغنت لأول مرة بأغنيتها الجديدة «لوحة باهتة».