«سوداني» يقفز من سادس دور في بولاق الدكرور.. «جاله اكتئاب»

شهدت منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، واقعة مأساوية حينما قفز شاب يبلغ من العمر 29 عاما سوداني الجنسية، من أعلى منزله بالطابق السادس لمروره بحالة اكتئاب، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد للمقدم محمد طبلية رئيس مباحث بولاق الدكرور، من الأهالي بقيام شاب سوداني الجنسية، يبلغ من العمر 29 عاما، بدون عمل بالقفز من أعلى منزله بالطابق السادس بشارع محمود البنا بمنطقة ناهيا، وبالانتقال وبالفحص، وعمل التحريات التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة، تبين أنه يعاني من حالة اكتئاب منذ فترة زمنية طويلة، وبسؤال أحد شهود العيان الذي رآه لحظة صعوده على سور الشرفة والقفز من الطابق السادس وقام بإلقاء نفسه.

حرر محضرا بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.