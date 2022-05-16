أنغام في فترة نقاهة بعد إجراء جراحة.. وتخضع لعلاج طبيعي الشهر المقبل

علمت «الوطن»، أن الفنانة أنغام ما زالت في فترة النقاهة، بعد إجرائها عمليتين جراحيتين في كتفها وأحد أصابع الكف اليمنى، أمس، بعد شكواها من أعراض مرضية خلال الفترة الماضية.

أنغام ممنوع من الغناء والحركة

وكشف مصدر مقرب من الفنانة لـ«الوطن»، أن المطربة أنغام تعيش حاليا فترة نقاهة ستستمر حتى نهاية شهر مايو الجاري، إلى أن تبدأ العلاج الطبيعي بداية شهر يونيو المقبل، وأضاف المصدر أن الفنانة يصعب عليها حاليا إحياء الحفلات إلزام الأطباء لها برفع يدها اليمنى لأطول فترة ممكنة على مدار اليوم، ومن المقرر استكمال العلاج في منزلها، حتى جلسات العلاج الطبيعي.

يذكر أن أزمة الفنانة أنغام المرضية مع آلام ذراعها بدأت قبل سنوات عدة، وكانت تلك الأوجاع تزداد مع الغناء والحركة في الحفلات والبروفات إلى أن اشتد عليها الألم خلال الفترة الماضية واستغلت تواجد الطبيب المصري هامي الطير الذي يعمل في ألمانيا لإجراء الجراحة.

أغنية لوحة باهتة في الكويت

يذكر أن الفنانة أنغام، طرحت مؤخرا أغنية لوحة باهتة من كلمات الشاعر نادر عبد الله وألحان تامر عاشور وتوزيع طارق مدكور وحققت الأغنية نجاحا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقناتها الرسمية بموقع اليوتيوب، وغنت الأغنية لأول مرة خلال حفلها الغنائي الاخير الذي أُقيم بدولة الكويت.