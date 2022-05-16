أنغام تتحدث لأول مرة عن وعكتها الصحية: ورم ليفي وأوتار مقطوعة

كشفت الفنانة أنغام عن آخر تطورات حالتها الصحية بعد إجراء عملية وتعرضها لوعكة صحية، قائلة إنّها تعرضت لإصابة منذ سنوات طويلة، تحديدا في عام 2011 وتعالجت بالكوتيزون وقتها لتسكين الألم فترة طويلة.

صباع الإبهام أصيب بورم

وأضافت أنغام، خلال تصريحات تليفزيونية، «ولأني بعمل حركات بإيديا غلط إني أعملها وكان فيه آلام صعبة في الكتف وابتدت تمتد للدراع كله وإيدي تتأثر، وفي نفس إيدي اليمين جالي في صباع الإبهام حاجة زي ورم ليفي تحت الصباع فاتنى ومش بيتفرد خالص».

وتابعت: «تحاملت على نفسي كتير جدا علشان مش عاوزة أدخل العمليات وأخد وقت في النقاهة، بس اكتشفت إن عندي وترين، وتر مقطوع وتاني في طريقه للقطع، الحمد لله جت في أوتار الكتف مش الصوت».

لا نوم من الألم

وأوضحت أنها كانت تظهر في حفلاتها الأخيرة وهي متألمة، «باضطر مخدش مسكنات لأنها هتأثر على وقفتي وصوتي وأعصابي، ببقى نايمة، وبالتالي بتحامل على نفسي من الآلام، وأخري بحط كريم أو لصقة، مكنتش بعرف أنام من كتر الألم».

العملية استغرقت ساعة

وأشارت إلى أن العملية استغرقت ساعة في كتفها، متابعة: «الدكتور لما شاف بالمنظار مكنش شايف حاجة من كتر المياه ونزيف الدم الكبير، مكنش المفروض يحصل كدة وأنا تحاملت على نفسي فترة طويلة، أنا مش جريئة في داخلة البنج الكلي لأني بخاف شوية».

وكشفت أنها ستزيل غرز العملية بعد 10 أيام ثم تستكمل مدة 6 أسابيع معلقة يديها، «صباع الإبهام بدأت أحركه دلوقتي، وكتفي 6 أسابيع، وهعمل علاج طبيعي».