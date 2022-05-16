«مكرم»: مؤتمر «مصر تستطيع 6» ينطلق نهاية مايو ويستهدف رجال الصناعة

كشفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج أنَّ التوصيات أو الأهداف، وراء إطلاق النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، تحت عنوان «مصر تستطيع بالصناعة»، تأتي اتساقًا مع رؤى الدولة المصرية، في ظل اهتمام القيادة السياسة بملف الصناعة، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال التوطين الصناعي.

تعظيم الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم في هذا مجال الصناعة

وأشارت وزيرة الهجرة في تصريح خاص لـ«الوطن» إلى أنَّ الهدف أيضًا من إطلاق مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» يتمثل في تعظيم الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم في هذا مجال الصناعات المتعددة والمختلفة.

وأوضحت مكرم أنَّ النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، تستهدف بالطبع استفادة رجال الصناعة بمصر من خبرائنا بالخارج الدارسين والباحثين في مجال الصناعة.

خدمة وتطوير القطاع الصناعي المحلي لدعم استراتيجية الدولة للتوطين

كما أشارت وزيرة الهجرة إلى ضرورة تبادل الخبرات بين المصريين بمجال الصناعة داخل الوطن وذويهم من المصريين بالخارج في أثناء جلسات وفعاليات مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، بما يخدم ويطور القطاع الصناعي المحلي في إطار دعم استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة.

وعن آخر الاستعدادات لإطلاق النسخة السادسة من مؤتمر «مصر تستطيع»، أوضحت مكرم، أنَّ الاستعدادات لإطلاق النسخة السادسة من المؤتمر تتمّ على قدم وساق، وذلك لما تحمله هذه النسخة من أهمية بالغة، حيث تعقد أولى جلسات مؤتمر«مصر تستطيع بالصناعة» يوم 31 مايو الجاري.

كما نوهت وزيرة الهجرة إلى أنَّ نسخة مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، ستشهد حضور لفيف من المسؤولين ورجال الصناعة في مصر، بالإضافة إلى عدد من ذوي الخبرات من المصريين بالخارج في شتى المجالات التي لها صلة بمجال الصناعة.