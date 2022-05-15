آخر موعد لحجز شقق الطرح الجديد لمنخفضي ومتوسطي الدخل.. 160 وحدة جاهزة

أيام قليلة وينتهي حجز شقق مشروع «درة الوادي» في مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، التي أعلنتها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري وذلك للمواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل.

ينتهي حجز شقق الطرح الجديد 26 مايو الجاري

ووفقًا لبيان وزارة الإسكان والمرافق وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ينتهي حجز شقق الطرح الجديد 26 مايو الجاري لجميع المواطنين، متضمنين ذوي الإعاقة.

ويبلغ عدد الوحدات السكنية المطروحة ضمن «درة الوادي» 160 وحدة سكنية، وهي وحدات جاهزة كاملة التشطيب والمرافق، سيتمّ تسليمها فوريًا للعملاء الفائزين بها.

وتأتي هذه الوحدات السكنية المطروحة ضمن مبادرة التمويل العقاري، التي أعلنها البنك المركزي بفائدة 3% وفترة سداد لمدة تصل إلى 30 سنة كحد أقصي.

ويشمل مشروع «درة الوادي»، وحدات سكنية خاصة بالمواطنين من منخفضي الدخل، ووحدات أخرى خاصة بالمواطنين من متوسطي الدخل، وذلك وفقًا لحدود الدخل.

صافي دخل الشهر للفرد منخفضي الدخل 4500 جنيه

ووفقًا لبيان الوزارة، يشترط أن يكون الحد الأقصى لصافي الدخل للمواطنين منخفضي الدخل 4 آلاف و500 جنيه شهريًا للفرد، بينما يكون 6 آلاف جنيه شهريًا للأسرة.

أما بالنسبة للحد الأقصى لصافي الدخل للمواطنين من متوسطي الدخل، و10 آلاف جنيه شهريًا للفرد، و14 ألف جنيه للأسرة.

وتتمثل خطوات حجز شقق مشروع درة الوادي في التوجه خلال هذه الأيام إلى أحد مكاتب البريد المميكنة بالوادي الجديد وشراء كراسة الشروط، ومن ثم سداد قيمة مقدم الحجز سواء 15 ألف جنيه لوحدات منخفضي الدخل، و20 ألف جنيه لوحدات متوسطي الدخل.

ومن ثم سداد قيمة المصروفات الإدارية لتأتي مرحلة الحجز الإلكتروني، وفقًا لوزارة الإسكان والمرافق، وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.