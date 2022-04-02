النمسا: لدينا شكوك قوية بشأن ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا

قال وزير خارجية النمسا ألكسندر شالنبرج، أمس، إنه يجب تحميل القيادة الروسية المسؤولية عن الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب بين «موسكو» و«كييف»، مضيفا في مقابلة مع وكالة الصحافة النمساوية «أيه بي أيه»، إن هناك شكوكاً قوية في ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وأشارت مفوضة حقوق الإنسان بجمهورية «لوجانسك الشعبية»، فيكتوريا سيرديوكوفا، في حديثها لوكالة أنباء «نوفوستي» الروسية، إلى إلقاء 170 عسكريا أوكرانيا، أسلحتهم في أراضي الجمهورية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي 21 فبراير الماضي، اعترفت «موسكو»، باستقلال جمهورية «لوجانسك الشعبية» عن أوكرانيا.

من جانبها، أوصلت وحدات من الجيش الروسي، أكثر من 45 طنا من المواد الغذائية لسكان مدينة «إيزيوم» الأوكرانية بمنطقة خاركوف، كما قدمت الوحدات، المساعدة في عمليات الإجلاء للراغبين بمغادرة المدينة.

أضرار في الكنيسة بـ «إيزيوم» جراء قذائف لقوات أوكرانيا

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، أن عدة قذائف للقوات الأوكرانية ألحقت أضرارا بالكنيسة في «إيزيوم» وغيرها من المباني والمرافق العامة.

وفي مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية، رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التعليق على تفاصيل غارة جوية لقوات بلاده على مستودع النفط في مدينة «بيلجورود» الروسية الحدودية، موضحا أنه لا يناقش أوامره كقائد أعلى للبلاد.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أمس الجمعة، أن طائرتي هليكوبتر أوكرانيتين دخلتا المجال الجوي الروسي على ارتفاع منخفض للغاية وشنتا هجوما صاروخيا على مستودع نفط يقع في ضواحي المدينة الحدودية.

وأعلن زعيم حركة «إم آي أس» اليسارية في السلفادور، الكاتب وولتر راوداليس، أن عقوبات الغرب ضد موسكو يشعر بها العالم كله، وهي ستؤدي إلى نمو الفقر في العالم أجمع.

وبحث نائب مدير المجلس الاقتصادي الوطني بالرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، دوليب سينج، مع نظرائه في نيودلهي خلال زيارة إلى الهند العواقب الاقتصادية للأحداث في أوكرانيا، وعقوبات بلاده ضد موسكو.

الجيش الأمريكي سيستلم دفعة أولى من الصواريخ فرط الصوتية في عام 2023

من جانبه، أعلن رئيس أركان القوات البرية الأمريكية الجنرال جيمس ماكونفيل، أن جيش بلاده سيستلم في العام المقبل 2023 دفعة أولى من الصواريخ فرط الصوتية بعيدة المدى، مشيرا إلى أن الصواريخ يمكن نصبها في طائرات النقل «إس–17» وغيرها من الطائرات.

كما ستتسلم القوات البرية الأمريكية، أول دفعة من الصواريخ التكتيكية العملياتية فائقة الدقة من طراز «بي آر إس إم» والصواريخ متوسطة المدى المضادة للسفن.

الجنرال مايكل كوريلا يتولى القيادة المركزية الأمريكية

وتولى الجنرال في الجيش الأمريكي، مايكل كوريلا، القيادة المركزية الأمريكية، التي تتولى مسؤولية المنطقة العسكرية للشرق الأوسط، وجنوب ووسط آسيا، خلفا للجنرال المنتهية ولايته كينيث ماكنزي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقاد كوريلا، في وقت سابق، الفيلق الثامن عشر المحمول جواً في «فورت براج»، كما شغل منصب رئيس أركان القيادة المركزية الأمريكية من أغسطس 2018 إلى سبتمبر 2019.

وأقيمت مراسم تسليم القيادة المركزية الأمريكية في «تامبا» بولاية فلوريدا، وحضرها وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، وقال الوزير الأمريكي، إن القيادة المركزية الأمريكية ستستمر في الازدهار في هذا الوقت الصعب تحت القيادة الموثوقة للجنرال كوريلا، في منطقة لا يزال الوضع فيها صعبا وخطيرا.