تفاصيل زيارة مستشار النمسا لـ موسكو: لا يوجد منتصر في حرب أوكرانيا

في أول لقاء مع زعيم في الاتحاد الأوروبي، منذ أن بدأت القوات الروسية في غزو أوكرانيا، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المستشار النمساوي، كارل نيهامر، الذي قال إنه عقد محادثات مباشرة ومفتوحة وصعبة مع الرئيس الروسي، في موسكو اليوم.

المباحثات استغرقت نحو 90 دقيقة

وقال «نيامر»، في بيان، نُقلته وكالة رويترز، إن أهم رسالة وجهها إلى الزعيم الروسي، إنهاء الحرب؛ لأن في الحرب لا يوجد سوى خاسرين، بينما قال متحدث باسم نيهامر، إن الاجتماع عقد في مقر إقامة بوتين الرسمي في نوفو أوجاريوفو خارج موسكو.

وذكرت وسائل إعلام نمساوية، أن المباحثات بين الجانبين قد انتهت بعد نحو 90 دقيقة، مشيرة إلى أن المستشار النمساوي أعرب عن تضامنه مع أوكرانيا بشأن الغزو الروسي، وندد بجرائم الحرب الروسية هناك، كما انضمت حكومته إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى في طرد الدبلوماسيين الروس من فيينا.

الزيارة تهدف لفتح ممرات إنسانية

من جانبه، قال وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالنبرج، أن خلال المباحثات أخبر المستشار النمساوي نيهامر، الرئيس بوتين، بأنه عن طريق الاستمرار في الحرب، وغزو أوكرانيا، فإنه يقوم بعزل روسيا، وأنه سيخسر هذه الحرب أخلاقيًا، وأنه يقوم بارتكاب جميع الأخطاء التي يمكن القيام بها.

وأضاف شالنبرج، أن الرحلة كانت تهدف إلى مناشدة الرئيس الروسي من أجل إنشاء ممرات إنسانية؛ للتخفيف مما اسماه بـ«الجحيم»، الذي تسببت فيه الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وتابع أن الممرات تهدف إلى إجلاء المدنيين المحاصرين في أماكن مثل مدينة ماريوبول، ولكي تتمكن المنظمات الإنسانية الدولية من القيام بعملها، وفي حين تتمتع النمسا عمومًا بعلاقات أوثق مع موسكو أكثر من العديد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، لم يكن هذا هو الحال مؤخرًا.