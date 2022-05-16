السياحة تحذّر ضيوف الرحمن من الانشغال بالسياسة أثناء أداء مناسك الحج

تضمّنت ضوابط الحج السياحي التي اعتمدها الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، الأسبوع الماضي، تحذيرات للمواطنين المسافرين للحج هذا العام، من رفع الأعلام والشعارات واللافتات سواء الدينية أو السياسية، أثناء أداء المناسك، أو عقد الاجتماعات ذات الأهداف السياسية، فضلا عن حظر توزيع المنشورات وإقامة التجمعات والندوات الاجتماعية، أو الإتيان بأفعال تصرف الحجيج عن أداء المناسك والعبادة ومنع الدعاء الجماعي.

إلزام شركات السياحة بتوعية الحجاج

بدوره، أوضح مصدر في وزارة السياحة والآثار، أنّ الحج فريضة دينية يجب على مؤديها عدم الانشغال بأي أمور قد تفسد عليه المناسك، أو على غيره من الحجيج، موضحا أنّ الوزارة ألزمت الشركات بتنبيه الفائزين بقرعة الحج السياحي لهذا العام، بضرورة البعد عن أي أفعال أثناء أداء الفريضة، قد تتسبب في إفساد الفريضة، أو تضعه الحاج تحت طائلة القانون، فضلا عن عدم استغلال موسم الحج لأي أغراض سياسية، أو العبث بأمن الحجيج، أو إثارة الشعارات الطائفية، أو ممارسة الطقوس المذهبية، أو جلب المحظورات والمخدرات.

الوعاظ المرافقين للحجاج هذا العام

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ الوزارة لم تحدد حتى الآن عدد الوعاظ من علماء الأزهر الشريف ومشايخ وزارة الأوقاف، الذين سيتم اصطحابهم لمرافقة حجاج السياحة لهذا العام، في ظل تخصيص 9200 تأشيرة للحج السياحي هذا العام، لافتا إلى أنّ مهمة العلماء، تتمثل في مرافقة الحجاج طوال فترة الحج، وتنظيم ندوات دينية للرد على الاستفسارات المتعلقة بالحج، وتعليمهم كيفية أداء المناسك، وتحذيرهم من أي أفعال قد تٌفسد عليهم المناسك.

وأشار المصدر، إلى أنّ هناك العديد من شركات السياحة خاصة المنظمة لبرامج الحج السياحي، فئة الـ5 نجوم، والبرامج الفاخرة، تصطحب على نفقتها الخاصة بعض الوعاظ لتوعية الحجاج بأداء المناسك بالشكل الأمثل، فضلا عن إلقاء خطبة وقفة عرفات بالمخيمات المخصصة لهؤلاء الحجاج بمشعر عرفات.

يذكر أنّ هناك العديد من الوعاظ والعلماء، اعتادوا مرافقة حجاج السياحة خلال السنوات الماضية، ومنهم الدكتور سعد الدين الهلالي، والشيخ خالد الجندي، والشيخ رمضان عبدالمعز، والدكتور أحمد كريمة، والداعية عمرو خالد.