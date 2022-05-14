«شركات السياحة» تكشف آلية إقامة الحجاج بفنادق مجازرة للحرم: بأقل الأسعار

كشف باسل السيسي نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، وعضو الجمعية العمومية للغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أنه يمكن للمتقدمين للحج السياحي السكن بجوار الحرم المكي وببرنامج الحج الاقتصادي الأقل سعرًا، موضحًا أنه بالرغم من أن برنامج الحج الاقتصادي «تحسين سكن 5 نجوم» هو الأقل سعرًا وفقًا للضوابط المنظمة للحج السياحي إلا أنه يمكن للمسافرين عبر هذا البرنامج السكن بجوار الحرم المكي.

برنامج اقتصادي تحسين الـ5 نجوم

وأضاف «السيسي» لـ«الوطن»، أن برنامج الحج الاقتصادي «تحسين سكن 5 نجوم» يشمل إقامة الحج خلال فترة تواجده بمكة بضعة أيام بفنادق فئة الـ5 نجوم، تطل مباشرة على الحرم المكي، أو قريبة منه على أن يقضي باقي الفترة في فنادق أو عمائر فندقية بمنطقة العزيزية أو النزهة أو المناطق التي حددتها وزارة السياحة لذلك.

سعر برنامج الحج الاقتصادي

وتابع: «يستطيع المسافر عبر هذا البرنامج، وهو أقل برامج الحج السياحى سعرًا حيث يبلغ سعره دون احتساب ثمن تذكرة الطائرة 82 ألفا و500 جنيه، والاقامة بفنادق ملاصقة أو قريبة من الحرم المكي بضعة أيام، موضحًا أن الغرض الرئيسي من هذا البرنامج هو تقليل السعر وإتاحة الفرصة للحجاج المسافرين عبر هذا البرنامج بالإقامة بفنادق 5 نجوم قريبة من الحرم.

يذكر أن ضوابط الحج السياحي التي اعتمدها الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مساء الثلاثاء الماضي حددت البرنامج الاقتصادي تحسين 5 نجوم، والذي يتم تقسيم إقامة الحجاج بمكة ما بين الإقامة بفنادق بجوار الحرم وأخرى بمنطقة العزيزية، أو ما يماثلها، سجل 82 ألفا و500 جنيه، دون احتساب ثمن تذكرة الطيران، كما حددت سعر البرنامج الاقتصادي الذي سيقيم خلاله الحجاج بفنادق سياحية بمكة المكرمة «موسم كامل»، بمسافة تبعد عن الحرم المكي من 1250 مترًا حتى 3000 متر، بلغ سعر البرنامج 87 ألفا و500 جنيه، دون احتساب ثمن تذكرة الطيران.