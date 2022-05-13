لحجاج السياحة.. كيف تسكن إلى جوار الحرم المكي بأقل سعر؟

بعد أن أعلنت وزارة السياحة والأثار، الضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام والتي تضمنت أسعار برامج الحج، كشف باسل السيسي نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق وعضو الجمعية العمومية للغرفة التابعة للإتحاد المصري للغرف السياحية، عن أنه يمكن للمتقدمين للحج السياحي السكن إلى جوار الحرم المكي وبرنامج الحج الأقل سعرا، موضحًا أنه على الرغم من أن برنامج الحج الاقتصادى «تحسين سكن 5 نجوم»، هو الأقل سعرًا وفقا للضوابط المنظمة للحج السياحي، إلا أنه يمكن للمسافرين عبر هذا البرنامج السكن إلى جوار الحرم المكي.

برنامج تحسين الـ5 نجوم

وأضاف لـ«الوطن»، أن برنامج الحج الإقتصادي «تحسين سكن 5 نجوم»، يشمل إقامة الحج خلال فترة تواجده بمكة بضعة أيام بفنادق فئة الـ5 نجوم تطل مباشرة على الحرم المكي أو قريبة منه؛ على أن يقضي باقي الفترة في فنادق أو عمائر فندقية بمنطقة العزيزية أو النزهة أو المناطق التي حددتها وزارة السياحة بذلك.

وتابع: «يستطيع المسافر عبر هذا البرنامج وهو أقل برامج الحج السياحي سعرًا؛ إذ يبلغ سعره دون احتساب ثمن تذكرة الطائرة 82 ألفًا و500 جنيه، الإقامة إلى جوار الحرم المكي بضعة أيام».

يشار إلى أن ضوابط الحج السياحي التي أصدرتها وزارة السياحة الثلاثاء الماضي، حددت أسعار برامج الحج السياحي لهذا العام وعلى النحو التالي:

أولا: برامج الحج الاقتصادي

1- البرامج التي سيتم إقامة الحجاج خلالها بفنادق سياحية بمكة المكرمة (موسم كامل)، وبمسافة لا تبعد عن الحرم المكي بأكثر من 1250 مترا، بلغ سعرها 92 ألفا و500 جنيه، دون احتساب ثمن تذكرة الطيران.

2- البرامج التي سيتم الإقامة بفنادق سياحية بمكة المكرمة (موسم كامل)، بمسافة تبعد عن الحرم المكي من 1250 مترا حتى 3000 متر، بلغ سعر البرنامج 87 ألفا و500 جنيه، دون احتساب ثمن تذكرة الطيران.

3- البرنامج الاقتصادي تحسين 5 نجوم، والذي يتم تقسيم إقامة الحجاج بمكة ما بين الإقامة بفنادق بجوار الحرم وأخرى بمنطقة العزيزية، أو ما يماثلها، سجل 82 ألفا و500 جنيه، دون احتساب ثمن تذكرة الطيران.

ثانيا: برامج الـ5 نجوم

1- مستوى 5 نجوم (صف أول)، ويكون السكن خلال بفنادق لا تبعد عن الحرم المكي بأكثر من 250 مترا، فإن سعر البرنامج بلغ 177 ألفا و500 جنيه، دون تذكرة الطيران.

2- برنامج 5 نجوم (صف ثان)، ويكون إقامة الحجاج به على مسافة من 250 مترا حتى 1250 مترا من الحرم، وسعره 157 ألفا و500 جنيه، دون احتساب تذاكر الطيران.