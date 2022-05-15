غرفة السياحة: ضوابط الحج السياحي راعت مصالح المواطن ومساندة الشركات الجادة

طالبت غرفة شركات السياحة كافة الشركات التي تسعى لتنظيم الحج هذا العام بضرورة الالتزام التام بالضوابط المنظمة للحج السياحي هذا العام والتي أعلنتها وزارة السياحة مؤخرا ، وأكدت الغرفة ان الضوابط تم وضعها بدقة بالتنسيق بين الغرفة وقطاع الشركات بوزارة السياحة ومن خلال اللجنة العليا للحج قبل رفعها إلى الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار لاعتمادها .

وأضافت الغرفة في منشور تم تعميمه اليوم علي كافة الشركات السياحية ان الضوابط جاءت لتراعي في الأساس صالح المواطنين الراغبين في أداء الحج والتمتع بالخدمات المتميزة التي تقدمها شركات السياحة لعملائها ،كما تهدف لمساندة الشركات الجادة وتسهيل كافة الإجراءات لتمكينها من تنفيذ مهمتها في خدمة عملائها .

وأوضحت الغرفة ان الضوابط تسعي لتحقيق الهدف الأساسي للقطاع السياحى بأكمله بضرورة العمل على إنجاح موسم الحج وتذليل كافة العقبات في ظل الظروف الاستثنائية لهذا الموسم والذي يأتي بعد جائحة كورونا التي أضرت بالنشاط السياحى أشد الضرر.

الغرفة تتابع التزام الشركات بتنفيذ ضوابط الحج

وأكد المنشور أن هناك متابعة مستمرة من الوزارة والغرفة للتأكد من الالتزام بضوابط الحج المعتمدة من وزارة السياحة، ورصد أية محاولات لبعض الشركات المنفذة لرحلات الحج بإجراء اتفاقات مع مواطنين على برامج حج ذات مواصفات وأسعار مخالفة لما ورد بالضوابط بغرض تسجيل هؤلاء المواطنين في مستوى مختلف .

إلغاء ترخيص الشركات المخالفة لضوابط الحج

وأهابت الغرفة بالشركات السياحية الالتزام التام بضوابط الحج والعمل بما ورد بها من مواصفات وأسعار وبرامج وإدراج المواطنين بقرعة الحج السياحى وفقاً لما يختاره المواطن وتم التعاقد معه على أساسه، محذرة المخالفين لتلك الإجراءات بتطبيق الجزاءات القانونية المقررة بالضوابط والتي تصل إلي إلغاء ترخيص الشركة المخالفة .

وأكدت غرفة شركات السياحة أن الوزارة والغرفة تعملان على المتابعة الدقيقة والمستمرة لكافة عمليات تسجيل المواطنين في قرعة الحج السياحي، للتأكد من مطابقة القرعة لرغبات المواطنين وذلك أثناء عملية إدخال بيانات المواطنين وتسجيلهم وإنهاء إجراءاتهم.

وأشارت الغرفة إلى أن هذه المتابعة سوف تستمر أثناء تنفيذ رحلات الحج من قبل لجان الإشراف المشتركة من الوزارة والغرفة سواء بمتابعة عمليات حجز السكن المقرر في التعاقدات بين الشركات والمواطنين أو مراقبة رحلات الحج عند انطلاقها الي الاراضي المقدسة وحتي عند عودة الحجاج سالمين إلى أرض الوطن.