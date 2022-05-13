شركات السياحة: لن يسمح للسيدات أقل من سن 45 عاما بالسفر للحج دون محرم

قال علاء أبوزينة، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية إن القرعة الإلكترونية لاختيار نحو 9200 حاج من إجمالي المتقدمين لأداء الحج السياحي لهذا العام ستقام يوم 25 مايو المقبل، لافتا إلى أن جميع المتقدمين للحج سيدفعون رسوم جدية حجز عند تسجيل أسمائهم، مقدارها 20 ألف جنيه للمتقدمين للبرامج الاقتصادية و30 ألف جنيه للمتقدمين لبرامج فئة الـ 5 نجوم.

استرداد قيمة رسوم جدية الحجز لغير الفائزين بعد شهر من إجراء القرعة

وتابع في تصريح لـ«الوطن» إنه في حال فوز المتقدم بالقرعة فسيقوم باستكمال مبلغ برنامج الحج المتعاقد عليه وفقا للأسعار التي أعلنتها وزارة السياحة، مضاف إليه سعر تذكرة الطيران، أما في حال عدم الفوز فيتم استرداد مبلغ جدية الحجز في موعد أقصاه شهر من تاريخ إجراء القرعة.

جواز سفر ساري لمدة سنة على الأقل

وأشار إلى أن شركات السياحة تطلب من جميع المتقدمين لأداء الحج السياحي ضرورة الالتزام بالعديد من الضوابط عند التقدم أهمها:-

1- أن يكون جواز السفر الخاص بالمتقدم للحج السياحي صالحا لمدة سنة على الأقل مع وجود صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي صالحة لمدة 6 أشهر .

2- ألا يزيد سن المتقدم للحج عن 65 سنة في أول شهر مايو الجاري، وذلك وفقا للاشتراطات السعودية.

3- السيدات أقل من 45 سنة لابد من وجود محرم معهن.

وكان أيمن كامل عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة أكد في تصريح سابق لـ«الوطن» أن الغرفة بدأت أمس في تلقي طلبات تضامن شركات السياحة لتنظيم برامج الحج لهذا العام، مشيرا إلى أنّ نظام التضامن بين الشركات في تنظيم الحج يقضي بقيام أكثر من شركة بالتشارك في تنظيم برامج الحج، على أن تكون هناك شركة مسؤولة عن هذا التضامن «رأس التضامن»، وتكون تلك الشركة مسؤولة عن برنامج الحج الذي تنفذه كل الشركات الموجودة في التضامن، مشيرا إلى أن أقل عدد من الحجاج ضمن التضامن هو 50، ولا يتم التعامل في تنظيم الحج مع كل شركة بصفة فردية.