الأرصاد: انخفاض جديد في درجات الحرارة.. ونشاط قوي وملحوظ لحركة الرياح

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد شهدت نشاطا للرياح أول أمس، وكان قويا وملحوظا في كثير من مناطق الجمهورية، ويستمر في الظهور نسبيا خلال اليوم، لكن يكون الشعور به أقوى في فترات المساء، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 30 و40 كيلو متر في الساعة، وهو نشاط ليس قوي، ويساعد على الأجواء الربيعية اللطيفة في فترات المساء، موضحة أنّ نشاط الرياح غير مثير للرمال والأتربة، بخلاف بعض مناطق من جنوب البلاد في جنوب الصعيد، التي قد تشهد بعض الرمال المثارة نتيجة سرعات الرياح واختلاف الكتل الهوائية.

حالة الطقس اليوم

وأضافت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق والإعلامي باسم طبانة ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّه بالنسبة لدرجات الحرارة، فهي تشهد انخفاضا بنحو درجتين أو 3 درجات عن أمس، ويتوقع اليوم أن تكون درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية، إضافة لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب أشعة الشمس التي تساعد على انخفاض درجات الحرارة خلال فترات النهار، وبالتالي يكون الطقس مائلا للحرارة خلال فترات النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري.

انخفاض طفيف للحرارة خلال فترات الليل

وشرحت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ الطقس سيكون معتدلا على السواحل الشمالية، حار على محافظات شمال الصعيد، شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد خلال فترات النهار، أما خلال فترات الليل فنشهد انخفاضا طفيفا للحرارة، وتبدأ الرطوبة في الزيادة نسبيا.