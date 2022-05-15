الأرصاد: الطقس يتغير بشكل يومي خلال هذه الفترة.. ويتوقع تكاثر السحب

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الربيع معروف عنه تقلباته الحادة والسريعة، وهو ما جعل السمة الأساسية في هذا التوقيت تغير الطقس بشكل يومي، وأن الطقس البارد الذي يشعر به المواطنون ليلًا يرجع إلى متوسط درجات الحرارة ما بين 17 و18 درجة مئوية، موضحة أن ارتفاع نسب الرطوبة قلل من الإحساس بانخفاض درجة الحرارة.

انخفاض طفيف في درجات الحرارة من الأمس على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين آية جمال الدين وأسماء يوسف، في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc» أن هناك انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة من الأمس على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى، واليوم سوف تشهد محافظات شمال الصعيد انخفاضا في درجات الحرارة، مشيرة إلى أن الأجواء خلال فترة النهار ستكون من مائلة إلى الحرارة إلى حارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، وأجواء معتدلة على السواحل الشمالية التي تطل على البحر المتوسط، شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

من المتوقع اليوم تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة

وذكرت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع اليوم تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية مثل دمياط وبورسعيد ورفح والعريش وبعض المناطق من الوجه البحري، وقد تمتد فرص الأمطار إلى بعض المناطق في القاهرة الكبرى، مؤكدة أنها أمطار خفيفة غير مؤثرة على أنشطة المواطنين اليومية، ومشيرة إلى سقوط بعض الأمطار بالأمس في بعض المناطق مثل مطروح والإسكندرية والبحيرة ومناطق من الدقهلية ومحافظات الوجه البحري.

نشاط للرياح فترة ما بعد الظهيرة تصل سرعتها ما بين 30 و40 كيلو متر

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى وجود نشاطا للرياح فترة ما بعد الظهيرة تصل سرعتها ما بين 30 و40 كيلومتر في الساعة، وهو ما يساعد على الشعور بالأجواء الربيعية اللطيفة خلال فترة المساء والشعور بالبرودة خلال فترات الليل، موضحة استمرار هذه الأجواء حتى منتصف الأسبوع، فيشهد غدًا انخفاضا في درجات الحرارة من درجتين إلى 3 درجات، ومن المتوقع غدًا أن تكون العظمى على القاهرة 29 درجة مئوية خلال فترة النهار وما بين 17 و18 درجة مئوية خلال فترة الليل.