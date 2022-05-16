وداعا فارس الصحافة المصرية صلاح منتصر (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «وداعا فارس الصحافة المصرية صلاح منتصر»، جاء فيه، أنّ فارس الصحافة المصرية ترجّل عن قلمه، ورحل الكاتب الصحفي الكبير صلاح منتصر، عن عمر ناهز 87 عاما، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة قبل أيام، نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات.

رحلة عطاء ومسيرة مهنية طويلة

وأوضح التقرير، أنّ جثمان الكاتب الراحل صلاح منتصر، يشيّع في الحادية عشرة صباح اليوم، حيث يخرج من بهو مؤسسة الأهرام، وهو بيته الذي عشقه وتربى فيه وكان شاهدا على رحلة عطاء ومسيرة مهنية طويلة.

حياة الراحل صلاح منتصر

وتابع التقرير، أنّ الكاتب الراحل الكبير صلاح منتصر، ولد في محافظة دمياط، والتحق بكلية الحقوق، ثم بدأ العمل مع الكاتب الراحل حسنين هيكل، كصحفي في مؤسسة الأهرام، وبعدها بدأ الكتابة في عموده الشهير مجرد رأي الذي اشتهر بكتابته منذ سنوات.

مسيرة الراحل العملية

وأتمّ التقرير، أنّ الكاتب الراحل الكبير صلاح منتصر، كان عضوا في مجلس الشورى، والمجلس الأعلى للصحافة في مصر، كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة المركز الإعلامي العربي، وتولى أيضا منصب رئيس تحرير مجلة أكتوبر ورئيس مجلس إدارة دار المعارف للطبع والنشر.