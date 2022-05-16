وداعا فارس الصحافة المصرية صلاح منتصر (فيديو)
كتب:
نرمين عفيفي
10:17 ص | الإثنين 16 مايو 2022
الكاتب الصحفي الراحل صلاح منتصر
عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «وداعا فارس الصحافة المصرية صلاح منتصر»، جاء فيه، أنّ فارس الصحافة المصرية ترجّل عن قلمه، ورحل الكاتب الصحفي الكبير صلاح منتصر، عن عمر ناهز 87 عاما، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة قبل أيام، نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات.
رحلة عطاء ومسيرة مهنية طويلة
وأوضح التقرير، أنّ جثمان الكاتب الراحل صلاح منتصر، يشيّع في الحادية عشرة صباح اليوم، حيث يخرج من بهو مؤسسة الأهرام، وهو بيته الذي عشقه وتربى فيه وكان شاهدا على رحلة عطاء ومسيرة مهنية طويلة.