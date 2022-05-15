«الخارجية» تنعى صلاح منتصر: دافع بقلمه الحر عن قضايا الوطن

نعت وزارة الخارجية ببالغ الحزن والأسى الكاتب الصحفي البارز والمفكر الكبير صلاح منتصر الذي وافته المنية اليوم.

وزير الخارجية يقدم التعازي في وفاة صلاح منتصر

وتقدم وزير الخارجية سامح شكري بخالص التعازي لذوي الفقيد ولأسرة الصحافة المصرية والعربية، ودعا المولى عزَّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جنانه، ويُلهم ذويه ومُحبيه الصبر والسلوان.

وتابع أن الفقيد كان أحد القامات الرفيعة من رموز الفكر والصحافة، ودافع بقلمه الحر عن قضايا وطنه العادلة، وساهم بعطائه الأدبي في إثراء المكتبة العربية بكتاباته القيِّمة خلال مسيرته المهنية المُمتدة.