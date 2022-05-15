وزيرة الثقافة تنعى الكاتب الصحفى الكبير صلاح منتصر

نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الكاتب الصحفي الكبير صلاح منتصر، الذي غيبه الموت اليوم، عن عمر ناهز 87 عاما، بعد صراع مع المرض.

وقالت وزيرة الثقافة، إن الصحافة العربية فقدت أحد رموزها، الذي لعب دورا بارزا في نشر الوعي والمعرفة، مشيرة إلى أن الراحل مثل نموذجا للإخلاص للوطن، والتفاني في العمل، مؤكدة أن أرائه أثرت بشكل مباشر في تكوين ثقافة وتوجهات أجيال، وقدمت العزاء لأسرته وأصدقاءه وقراءه، داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

معلومات عن الراحل صلاح منتصر

يذكر أن صلاح منتصر من رموز مؤسسة الأهرام، وأحد كبار كتابها، ولد بمحافظة دمياط، والتحق بكلية الحقوق، ثم عمل مع الكاتب الصحفي الكبير حسنين هيكل كصحفي بمؤسسة الأهرام، اشتهر بكتابة عموده «مجرد رأي» طوال سنوات، نال عضوية الكثير من المؤسسات المهمة، منها مجلس الشورى، المجلس الأعلى للصحافة، ورئيسا لمجلس إدرة المركز الإعلامي العربي، كما تولى أيضا منصب رئيس تحرير مجلة (أكتوبر)، ورئيس مجلس إدارة (دار المعارف) للطبع والنشر.