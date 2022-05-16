ضبط سيارتين محمل عليهما 48 ألف وحدة زريعة سمك في كفر الشيخ

تمكن موظفو مشروع دعم وتنمية الخدمات بمحافظة كفر الشيخ، من ضبط سيارتين محمل عليهما 45 ألف وحدة زريعة بلطي، و3 آلاف زريعة طوبار، وجرى تسليمها لشرطة المسطحات بالبرلس، وتحرير المحضر اللازم، كما جرى تسليم الزريعة المضبوطة للثروة السمكية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتعاون مع مديرية الأمن بإشراف اللواء أشرف صلاح، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، وتم تسليم الزريعة الحية للثروة السمكية عقب قرار النيابة العامة، لإعادة ضخها مرة أخرى في بحيرة البرلس بأقصى سرعة منعاً لنفوقها، ومباشرة التحقيق مع المتهم بصحبة المضبوطات والتحفظ على السيارة.

حملات لضبط مافيا الصيد الجائر في كفر الشيخ

وشدد محافظ كفر الشيخ، بشن حملات متعددة، لضبط المخالفين من «مافيا الصيد الجائر»، مع ملاحقة كافة المخالفات وجرائم صيد الزريعة والصيد الجائر للقضاء عليها تماماً، مشيداً بدور العاملين بمشروع دعم وتنمية الخدمات بمحافظة كفر الشيخ.

وفي وقت سابق، جرى ضبط سيارتين محمل عليهما 27 ألف وحدة زريعة بلطي، وجرى تسليمها لشرطة المسطحات بالبرلس، وتحرير المحضر اللازم، وتم إعادة ضخها مرة أخرى في بحيرة البرلس.

الصيد الجائر يؤدي لندرة الأسماك في بحيرة البرلس

ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يشترك في الصيد الجائر من البحيرات الطبيعية والتحفظ على السيارة المستخدمة، حيث أن الصيد الجائر يؤدي لندرة الأسماك في بحيرة البرلس.

ويقوم موظفو مشروع دعم وتنمية الخدمات بالمحافظة المنتشرين على بعض الطرق بضبط السيارات وإبلاغ الشرطة التي تتخد إجراءاتها، حيث يتم إعادة ضخ الزريعة في البحيرة مرة أخرى بعد الانتهاء من التحقيق من قبل جهات التحقيق.