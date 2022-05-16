جامعة طنطا تطلب 210 أطباء في مختلف التخصصات.. اعرف الشروط

أعلنت المستشفيات الجامعية بطنطا، عن حاجتها لشغل وظائف أطباء مقيمين، وذلك بالأقسام الإكلينيكية من خريجي كليات طب جامعة طنطا، لكل من دور مايو ونوفمبر 2020 وذلك بصفة مؤقتة لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى خمس سنوات.

وذكرت المستشفيات الجامعية بطنطا، أنها فى حاجة إلى 210 أطباء مقيمين من مختلف التخصصات، وذلك فى الإعلان الذي نشر بأحد الصحف القومية الكبرى.

شروط التقديم لجامعة طنطا

- أن يكون المتقدم من الحاصلين على تقدير جيد، على الأقل في درجة البكالوريوس في الطب والجراحة، من الجامعات المانحة لدرجة البكالوريوس جامعة طنطا، بالنسبة للطبيب المقيم الأساسي.

- يشترط ألا يقل تقديره في مادة التخصص عن جيد جدا، فإن لم يوجد من المتقدمين من حصل على تقدير جيد جدا في مادة التخصص، فيجوز ترشيح أحد الحاصلين على تقدير جيد.

- أن يكون مستوفي للشروط الواردة بالقانون 1949، ولائحته التنفيذية.

- أن يكون قد اجتاز إمتياز التدريب، ولا يكون قد وقع عليه خلال فترة التدريب، أي جزاءات مخلة في المهنة.

- على المتقدم كتابة استمارات الرغبات كاملة من الوظائف يتم اختيارها.

- التقديم يتم من خلال البريد باسم عميد جامعة طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية جامعة طنطا، إدارة شؤون الأطباء في خلال 15 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، الذى جرى 12 مايو الجاري 2022، ويوضح على المظروف خاتم البريد وتاريخه.

الشروط والمستندات المطلوبة

- شهادة بكالوريوس الطب والجراحة، بالدرجات الجامعية، ومورخة بتاريخ حديث.

- شهاده الإمتياز.

- 6 صور شخصية.

- الموقف من التجنيد.

- موقف جهة العمل بالترشيح.

- شهادة الميلاد.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- خطاب بعدم الحصول على جزاءات أثناء الامتياز، تطلب من إدارة شؤون الأطباء والمستشفيات الجامعية.

الأعداد المطلوبة للأطباء المقيمين

- قسم البطن العامه 11 طبيبا.

- قسم الطب الأطفال 13 طبيبا.

- قسم التوليد والنساء 14 طبيبا.

- قسم الجراحه العامة 11 طبيبا.

- قسم الأشعة التشخيصية والتصوير الطبي 14 طبيبا.

- قسم علاج الأورام بالاشعاع 6 أطباء.

- قسم القلب والأوعية الدموية 10 أطباء.

- قسم الأمراض النفسية والعصبية 3 أطباء.

- قسم البسيولوجيا 10 أطباء.

- قسم الطب الطبيعي 3 أطباء.

- قسم الطب المناطق الحارة والحميات 5 أطباء.

- قسم الأمراض الجلدية 4 أطباء.

- قسم الأمراض الصدرية 12 طبيبا.

- قسم التفسير والعنايه والجراحيه المركزه 35 طبيب.

- قسم المسالك البوليه 7 أطباء.

- قسم جراحة العظام 8 أطباء.

- قسم جراحة المخ والأعصاب 5 أطباء.

- قسم جراحة القلب والصدر 3 اطباء.

- قسم جراجة التجميل 3 أطباء.

قسم جراحة الأوعية الدموية 3 أطباء.

- قسم طب الطوارئ والإصابات 13 طبيبا.

- قسم جراحة العين 7 أطباء.

- قسم الأذن والأنف والحنجرة 3 أطباء.

- قسم السمعيات 1 طبيب.

- قسم التخاطب 1 طبيب.