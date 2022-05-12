إصابة عامل إثر سقوطه من الطابق الثالث بأحد مستشفيات جامعة طنطا

شهد مبنى مستشفى الكلى الجديد، تحت الإنشاء، التابع لمستشفيات طنطا الجامعي، سقوط عامل أثناء عمله، وذلك من الطابق الثالث، ما أسفر عن إصابته بكدمات وجروح وكسور متفرقة في الجسد، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وقررت سرعة تحريات المباحث ومعرفة الملابسات.

إصابة عامل بكسور

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعي برئاسة الرائد محمد تعلب، بوصول شاب في العقد الثالث من العمر، يُدعى «علي. ع. ع»، 35 عاما، مصاب بكسور وسحجات وكدمات متفرقة في أنحاء الجسد، إثر سقوطه من الطابق الثالث في أحد المستشفيات تحت الإنشاء التابع لمستشفيات جامعة طنطا.

العامل سقط من الطابق الثالث

وتبين من التحريات والمعاينة من قبل ضباط مباحث أول طنطا، أن المصاب مقيم بقرية بشبيش، التابعة الى دائرة مركز المحلة، ويعمل سباكا، وتبين أنه أثناء عمله في مستشفى الكلى الجديد، تحت الإنشاء التابع إلى مستشفيات جامعة طنطا، وأثناء عمله على إحدى السقالات اختل توازنه وسقط من الطابق الثالث، ما أسفر عن إصابته بكسور وسحجات وكدمات متفرقة في أنحاء الجسد، وتم نقله إلى مستشفى طنطا الجامعية بواسطة سيارة إسعاف.

وعلى الفور نُقل المصاب إلى مستشفى طوارئ طنطا الجامعي لتلقى العلاج، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، ومعرفة ملابساتها.