رئيس جامعة طنطا يقدم هدايا لـ250 طالباً من ذوي الهمم

استقبل الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، اليوم الاثنين، في قاعة المؤتمرات بإدارة الجامعة، عدداً من الطلاب ذوي الهمم من مختلف كليات الجامعة، بحضور الدكتور حمدي شعبان، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نجلاء الحلبي، وكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع، والدكتور محمد زين العابدين مريكب، مدير رعاية ذوي الهمم بكلية الآداب، ونورهان بدران، مترجمة لغة الإشارة.

دعم أبطال التحدي على رأس أولويات الجامعة

وأوضح رئيس جامعة طنطا، خلال اللقاء، أن دعم ورعاية الطلاب ذوي الهمم يأتي على رأس أولويات الجامعة، موضحاً أنه تم إعداد برامج مميزة من أجل خدمة ذوي الهمم في مختلف المجالات الرياضية والتوعوية والفنية والاجتماعية والخدمية والثقافية، من أجل تحسين جودة حياتهم، بما يمكنهم من أداء أنشطة الحياة اليومية المعتادة باستقلالية، إلى جانب اكتشاف المواهب ورعاية المتميزين والمبدعين منهم، وتنظيم العديد من الدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات وورش العمل لتأهليهم لسوق العمل.

هدايا عينية لـ250 طالباً وطالبة من ذوي الهمم

وفي نهاية اللقاء، قدم رئيس الجامعة هدايا عينية لعدد 250 طالباً وطالبة من ذوي الهمم، وحرص الطلاب على التقاط صور جماعية مع رئيس جامعة طنطا، معربين عن سعادتهم وفرحتهم باهتمام ورعاية إدارة الجامعة لهم في تذليل كل العقبات التى تواجههم، وتحفيزهم على الدراسة والتفوق، ومشاركتهم في الأنشطة الطلابية داخل كليات جامعة طنطا مع زملائهم الطلاب.