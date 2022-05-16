«واحد تاني» لـ أحمد حلمي يربح 838 ألف جنيه خلال 24 ساعة

حقق فيلم «واحد تاني» من بطولة أحمد حلمي، نحو 838 ألف جنيه أمس الأحد بدور العرض، بحسب ما أكده الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إذ استطاع الفنان الكوميدي أن يتصدر إيرادات الأفلام المنافسة بدور العرض.

معلومات عن فيلم واحد تاني لـ أحمد حلمي

وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي كوميدي، حول شخصية مصطفى التي يؤديها أحمد حلمي الذي يفقد الشغف بعد أن كان شخصا طموحا، ولديه أفكار عديدة أثناء فترة الجامعة، لكنه تخرج وعمل موظفا في مصلحة السجون، ثم يلتقي أصدقاءه في فترة الجامعة، ويفاجئ بأنّه يتطور ويغير من ذاته، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي كوميدي.

فيلم العنكبوت في المرتبة الثانية

وجاء في المرتبة الثانية فيلم «العنكبوت» من بطولة أحمد السقا، إذ حقق ما يقرب من 450 ألف جنيه، والعمل يدور في إطار تشويقي اجتماعي حول علاقة السقا بـ منى زكي، وهو العمل الذي جمع بين الثنائي بعد سنوات طويلة مجددا.

فيلم «العنكبوت» من بطولة أحمد السقا، منى زكي، ظافر العابدين، محمد لطفي، يسرا اللوزي، ريم مصطفى، أحمد فؤاد سليم، زكي فطين عبدالوهاب، ومن تأليف محمد ناير، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

فيلم «زومبي» يحتل المرتبة الثالثة

بينما حقق فيلم «زومبي» 223 ألف جنيه، واحتل الفنان على ربيع المرتبة الثالثة بين إيرادات أفلام عيد الفطر المبارك، والعمل يشارك في بطولته أبطال مسرح مصر، ويدور في إطار كوميدي عن بلد تحولت فجاءة إلى مجموعة من الأشخاص الزومبي، ويحاول علي ربيع وأصدقائه الهروب بأقصى سرعة منهم.