إيرادات فيلم «واحد تاني» تصل لـ41 مليون جنيه

حصد فيلم «واحد تاني» للنجم أحمد حلمي إيرادات بلغت 41 مليون جنيه منذ طرحه بدور العرض، بداية من موسم عيد الفطر خلال أسبوعين .

أحمد حلمي يتصدر إيرادات الأفلام المنافسة

تصدر فيلم «واحد تاني» شباك التذاكر منذ اليوم الأول لطرحه، خاصة أن العمل جمع بين عدد من النجوم منهم روبي، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجي فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار، والفيلم يعيد أحمد حلمي إلى السينما بعد غياب 3 سنوات.

قصة فيلم واحد تاني

وتدور أحداث فيلم واحد تاني في إطار كوميدي حول البحث عن الشغف من جديد بداخل الإنسان، ويدور العمل حول شخصية موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، ولكنه يغير من عمله، ويعمل في مجال ابتكار الأفكار الجديدة.

الأفلام المنافسة بدور العرض

تفوق الفيلم على الأفلام المنافسة في دور العرض والمعروضة بموسم عيد الفطر المبارك، وهما فيلما «العنكبوت» بطولة أحمد السقا ومنى زكي وظافر العابدين ويسرا اللوزي وريم مصطفى ومحمد لطفي وزكي فطين عبدالوهاب وإخراج أحمد نادر جلال، وفيلم «زومبي» بطولة علي ربيع وحمدي الميرغني وهاجر أحمد وكريم عفيفي وويزو ومحمد محمود وإخراج عمرو صلاح، كما أنه سيتم طرح فيلم «فارس» بطولة الفنان أحمد زاهر، والعمل يدور في إطار تشويقي اجتماعي.