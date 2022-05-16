تفاصيل فيلم نمبر وان لـ محمد رمضان قبل بدء تصويره (فيديو)

يستعد الفنان محمد رمضان للتحضير لفيلم نمبر وان، إذ يبحث الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تفاصيل فيلم نمبر وان لمحمد رمضان .

تفاصيل فيلم نمبر وان لمحمد رمضان

لم يعلن محمد رمضان لجمهوره تفاصيل فيلمه الجديد، واكتفى بنشر فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» من كواليس تدريباته الخاصة بالفيلم، وعلق قائلاً: «بسم الله توكلنا على الله بدأنا تنفيذ فيلمي القادم نمبر وان».

ياسر سامي يستعد لتقديم فيلم نمبر وان

يُجري المخرج ياسر سامي حاليًا جلسات مبدئية للعمل على تفاصيل فيلم نمبر وان، بالتعاون مع المؤلف أحمد عادل، ومن المقرر أن يتمّ الاستقرار على باقي أبطال الفيلم خلال الفترة المقبلة، على أن يبدأ التصوير خلال الأيام المقبلة، ويتم عرضه بعد موسم عيد الأضحى المبارك.

وعلق محمد رمضان على بداية تحضيره للفيلم، وكتب على حسابه الشخصي «فيس بوك» بقوله: «سينمات مصر والوطن العربي تستعد لاستقبال يليق بجمهوري».

آخر أعمال محمد رمضان

في موسم رمضان الماضي قدم محمد رمضان مسلسله «المشوار»، وشاركته البطولة الفنانة دينا الشربيني، وجسّد خلاله دور زوج دينا الشربيني الذي سرق آثارًا من منزل كانت تعمل زوجته به خادمة، وهرب من أجل بيعها، وواجه الكثير من المخاطر قبل بيع قطعة الآثار ويتفاجأ الجمهور أنَّ محمد رمضان يلجأ إلى إبلاغ الشرطة حتى لا يدخل السجن، والعمل من إخراج محمد ياسين.