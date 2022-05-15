كريم فهمي يكشف حقيقة تعاونه مع محمد رمضان في فيلم «نمبر وان»

نفى الفنان كريم فهمي، ما تردد مؤخرًا بشأن تعاونه مع الفنان محمد رمضان، في عمل فني جديد، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وتلقى كريم فهمي، سؤالًا من أحد المتابعين، بقوله: «أنت صحيح بتكتب فيلم لـ محمد رمضان الجديد؟.. ولا ده كلام ولا إيه؟»، ليرد عليه «لا كلام غلط.. وعارفك يا اللي بتهزر وهجيبك».

وكان محمد رمضان، قد أعلن مساء أمس السبت، عن تحضيره لفيلم سينمائي جديد، يحمل اسم «نمبر وان»، وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج ياسر سامي، ومن إنتاج يوسف الطاهر، إذ يُعيده هذا الفيلم إلى السينمات بعد غيابٍ دام نحو 3 أعوام، منذ فيلم «الكنز 2» الذي عُرض عام 2019.

وفي سياق متصل، كشف الفنان كريم فهمي، عن تغيير اسم فيلمه الجديد «جارة القمر»، والذي كان انتهى من تصويره منذ عدة شهور، تمهيدًا لطرحه خلال العام الجاري 2022.

سبب تغيير فيلم «جارة القمر»

وأوضح كريم فهمي، عبر خاصية الـ«ستوري» على حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، أنّ فيلم «جارة القمر» تغير اسمه بناء على قرار الشركة المُنتجة ليُصبح اسمه «أنا لحبيبي»، تمهيدًا لطرحه خلال الفترة المُقبلة.

أبطال وصُنّاع «فيلم أنا لحبيبي»

فيلم «أنا لحبيبي» تدور أحداثه في إطار رومانسي، ومن بطولة كريم فهمي، وياسمين رئيس، ومحمد الشرنوبي، وبيومي فؤاد، وسوسن بدر، وظهور أحمد حاتم كضيف شرف، والعمل من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.

ويجمع فيلم «أنا لحبيبي» ياسمين رئيس وهادي الباجوري، حيث إنهما قد انتهى من تصويره كاملًا قبل إعلان انفصالهما في شهر فبراير الماضي.